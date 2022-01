Un altro slalom folle in Coppa del Mondo. Il quinto episodio di quella che ormai possiamo definire una serie thriller vede come eroe del giorno Dave Ryding a Kitzbühel, diventando il primo britannico della storia a vincere una gara di sci alpino, nonché il più longevo sul gradino più alto del podio nello slalom. I primi quattro sbagliano e tra questi ci sono anche Giuliano Razzoli (out), ma soprattutto il leader della prima manche Alex Vinatzer. Il classe '99 italiano va all'attacco ma si stende sul primo dosso, cerca di recuperare quantomeno per un piazzamento e pochi punti (18° alla fine). Sale così nuovamente sul podio Lucas Braathen (stavolta secondo) davanti al connazionale Henrik Kristoffersen, che rimonta 21 posizioni.

Ryding vince lo slalom di Kitz: primo britannico sul gradino più alto del podio

, i ritiri più illustri sono quelli di Alexis Pinturault - che proietta Sebastian Foss-Solevaag, di Kristoffer Jakobsen (terzo "zero" dopo i due podi di inizio stagione) e degli elvetici Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern. Inoltre, finisce in fondo ad una classifica che vede soltanto 19 atleti al traguardo sui trenta qualificati Clement Noel (15° dopo il 2° posto della prima manche), ovviamente oltre ad Alex Vinatzer. In una seconda manche da dentro o fuori, dove si è obbligati ad attaccare per non perdere secondi, ancora una volta non mancano le clamorose uscite di scena. Oltre a Razzoli, che salta il terz'ultimo palo- che proietta sempre più verso la sfera di cristallo un Marco Odermatt comodo sul divano -, del non più leader della specialità, di(terzo "zero" dopo i due podi di inizio stagione) eInoltre, finisce in fondo ad una classifica che vede soltanto 19 atleti al traguardo sui trenta qualificatidopo il 2° posto della prima manche), ovviamente oltre ad Alex Vinatzer.

L'azzurro stava sognando ad occhi aperti la prima vittoria in carriera e la numero 300 per l'Italia in Coppa del Mondo di sci alpino, consentendo di partire con un vantaggio di otto decimi al cancelletto di partenza, ma si risveglia bruscamente sul primo cambio di pendio, mandando tutto in fumo. Un vero peccato, per come aveva interpretato alla grande la prima manche. Il piglio è quello giusto e l'importante per lui sarà non fissarsi sul terzo ritiro di stagione e poter ancora coltivare questa speranza in vista dello slalom di martedì a Schladming oppure, chissà, alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Vinatzer cade e manda in fumo la gara, Ryding esulta per la vittoria

La top-10

Festeggia Dave Ryding, per la seconda volta sul podio a Kitzbühel, ma in questo caso regalando un successo storico alla Gran Bretagna. Per il secondo appuntamento consecutivo tra i pali stretti si rivede Lucas Braathen in top-3, stavolta secondo ma con tanti meriti in più per aver completato due buone manche nella stessa giornata. Dietro al classe 2000 norvegese ecco il connazionale Henrik Kristoffersen, grande deluso della prima manche che di rabbia rimonta dal 24° al 3° posto finale.

