Nonostante una Streif "monca", la discesa libera maschile di Kitzbühel regala come sempre grande spettacolo e tante sorprese, con un nome nuovo che verrà scolpito nell'albo d'oro di questa storica gara: se lo merita tutto Aleksander Aamodt Kilde, che domina lungo il tracciato "diverso" e conquista il terzo successo stagionale in questa specialità. La doppietta Wengen e Kitzbühel in una settimana proietta di fatto il norvegese tra i grandi. Sul podio insieme a lui due francesi: un eterno Johan Clarey (a 41 anni un altro secondo posto, come l'anno scorso) e un sorprendente Blaise Giezendanner, che realizza la gara della vita. Beffato quarto Matthias Mayer, dopo tre podi consecutivi su questa discesa.

Giornata da archiviare per l'Italia: Matteo Marsaglia è l'unica nota meno dolente, 11°; malissimoDominik Paris, che ha perso fiducia con questa pista dopo l'infortunio del 2020. Il pettorale rosso passa di nuovo sulle spalle di Kilde e le speranze di conquistare la coppa di discesa si complicano notevolmente.

La cronaca della gara

A circa mezz'ora dal via si decide di abbassare la partenza causa vento e, non senza polemiche, il cancelletto di partenza viene spostato sotto alla Mausefalle. I primi pettorali perdono ogni riferimento: ne fanno le spese in particolare Vincent Kriechmayr (12°) e Dominik Paris, più lento di oltre due secondi rispetto al vincitore. Il primo a spaccare la gara è Matthias Mayer, velocissimo dal salto dell'Hausberg in giù, dopo aver lasciato tuttavia tanto margine di miglioramento sulla Stellhang. Beat Feuz sembra poter realizzare il tris consecutivo in discesa, dopo i due successi del 2021, ma sbaglia l'interpretazione dell'Hausberg e perde il vantaggio raccolto.

Chi riesce a difendere l'enorme vantaggio accumulato in alto è Aleksander Aamodt Kilde: oltre un secondo meglio dell'austriaco nei primi settori, si difende alla grande nonostante una piccola incertezza dopo il salto dall'Haubergkante. Il norvegese è irraggiungibile e una volta tagliato il gonfiabile può dirsi sicuro della sesta vittoria stagionale, unico a vincere più di una volta in discesa nella Coppa del Mondo 2021/2022, pertanto meritatamente leader della classifica di specialità, in fuga rispetto ai diretti avversari. Dopo la prova odierna sono più di quaranta i punti di vantaggio rispetto a Matthias Mayer

