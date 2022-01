La prima manche di slalom maschile on demand

10:39 - Ryding quinto

Ottima prima manche del britannico Dave Ryding, che chiude alle spalle di Razzoli con 81 centesimi di ritardo dall'attuale leader Vinatzer.

10:33 - Grande Vinatzer, è al comando!!

Strepitosa prima manche di Alex Vinatzer!! Domina nella parte alta, dove guadagna tre decimi e mezzo; tiene il vantaggio fino in fondo, tagliando il traguardo con 8 centesimi di vantaggio su Noel. Azzurri protagonisti assoluti!

10:30 - Jakobsen sesto

Indiavolato Kristoffer Jakobsen nella parte alta, poi perde il controllo un paio di volte ed è costretto a frenare. Paga più di un secondo dai migliori, ma è sesto al momento.

10:27 - Razzoli c'è, terzo!

Bravo Giuliano Razzoli, altra prima manche consistente! Perde le code in qualche circostanza, ma si porta al terzo posto a 65 centesimi di ritardo. L'azzurro è salito sul podio a Kitzbühel in pasato.

10:25 - Kristoffersen, gara in salita

Prima parte zeppa di errori per Henrik Kristoffersen. Il norvegese fa segnare il tempo più alto, lontano +1.60 dal leader Noel. Dovrà sperare in un'altra rimonta nella seconda manche.

10:24 - Pinturault terzo

Alexis Pinturault chiude terzo ad 83 centesimi di ritardo dal connazionale. C'è tanto spazio dietro a Noel e Foss-Solevaag.

10:22 - Foss-Solevaag dietro di misura

Manche alla pari tra Noel e il leader della specialità Foss-Solevaag. Il norvegese è in luce verde sul filo dei centesimi fino all'ultimo settore, ma il francese resta in testa per un solo centesimo.

10:19 - Zenhaeusern e Meillard lontani

Gli elvetici non riescono a stare al passo di Noel, distanti oltre un secondo. Nonostante qualche imprecisione, la prima manche del transalpino sembra veloce.

10:16 - Noel con un errore

Clement Noel chiude la prima manche in 50"67, commettendo un errore nei primi istanti. Nevica copiosamente a Kitzbühel.

10:10 - Gli azzurri in gara

Dopo il primo podio italiano in questa specialità arrivato meno di una settimana fa a Wengen, Giuliano Razzoli vuole confermare le sue prestazioni ad alti livelli (sempre in top-10), con il vantaggio stavolta di partire con un pettorale più basso. Il 37enne campione olimpico infatti è il primo italiano a scendere (8), poi toccherà ad Alex Vinatzer (12) che ha bisogno di riscattarsi e di ottenere un buon piazzamento. Gli altri azzurri: 20 Moelgg, 26 Gross, 27 Sala, 30 Maurberger, 39 Liberatore.

10:06 - Chi vincerà lo slalom di Kitzbühel?

In questa stagione finora ha regnato l'equilibrio nello slalom maschile, con quattro vincitori diversi in quattro gare pazze: Noel, Foss-Solevaag e le prime volte di Strolz e Braathen tra i pali stretti. Oggi il principale favorito sembra Noel ma, come abbiamo notato, difficile fare pronostici quest'anno. L'attuale leader della specialità è Sebastian Foss-Solevaag, ma dietro di lui Daniel Yule, Lucas Braathen, l'azzurro Giuliano Razzoli, Kristoffer Jakobsen e lo stesso Noel sono raccolti in meno di cinquanta punti.

10:00 - A breve la prima manche

Buongiorno e benvenuti amici di Eurosport! Le previsioni meteo hanno imposto un cambio di programma a Kitzbühel, confermato qualche giorno fa: anziché la tradizionale discesa, questo sabato si svolge la prova di slalom maschile. L'appuntamento è quindi sulla Ganslern, con inizio della prima manche alle ore 10:15.

