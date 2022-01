Segui la discesa maschile di Kitzbühel on demand

11:46 - Mayer da favola!

Discesa favolosa di Matthias Mayer! Fantastica prova dell'austriaco, quasi quattro decimi più rapido di Ganong e otto decimi meglio del connazionale Kriechmayr, che scende dal podio. Mayer non vince in discesa da Lake Louise.

11:43 - Ganong a sorpresa!!

Fantastica discesa di Travis Ganong! Lo statunitense prende grande velocità negli ultimi due settori e brucia Hemetsberger di due decimi.

11:41 - Paris già fuori dal podio

Purtroppo non arriverà il podio per Dominik Paris. Il 32enne altoatesino parte forte, ma poi perde in progressione, fino a pagare un secondo da Hemetsberger al traguardo. Brutta gara dell'azzurro, non in fiducia oggi.

11:39 - Hemetsberger in luce verde!

Eccoli, i decimi persi all'uscita della Stellhang e lungo la stradina, li ha recuperati tutti Daniel Hemetsberger! L'austriaco si difende da Kriechmayr nel finale e gli resta davanti di 21 centesimi. Arriverà il primo podio in carriera?

11:36 - Kriechmayr "in rimonta"

Vincent Kriechmayr fa segnare il miglior tempo dei tre scesi finora, 58 centesimi più veloce di Baumann. L'austriaco però ha commesso un errore sull'uscita della Stellhang, lasciando quattro decimi. Perfetto però nel resto della pista.

11:34 - Baumann molto più veloce

Romed Baumann si porta al comando con più di un secondo e mezzo di vantaggio su Franz. Ma ci sono ancora margini di miglioramento.

11:32 - Franz sotto i due minuti

Max Franz taglia il traguardo in 1:59.54. Ricordiamo che la partenza è stata abbassata e il tracciato ha subìto qualche modifica.

11:28 - Startlist

Ad aprire le danze ci pensa Max Franz, subito dopo attenzione a Romed Baumann. Vincent Kriechmayr è il primo dei big, col numero 3; poi Paris col 5, Mayer col 7, Feuz col 9, Kilde con l'11 e Odermatt (l'anno scorso secondo in Super G) col 13.

11:26 - Hirscher apripista

I veri protagonisti della discesa di oggi sono stati messi in ombra finora dalla notizia che tanti di noi aspettavamo: Marcel Hirscher è tornato a farsi vedere nel circo bianco! Il campionissimo austriaco, ritiratosi nel 2019, è appena sceso come apripista.

11:21 - Dominik Paris leader della discesa

Dominik Paris è uno dei "signori della Streif" : l'azzurro ha vinto tre volte in discesa libera e una in Super G, e oggi va a caccia di una storica cinquina e per agguantare il grande Franz Klammer. L'azzurro si presenta indossando il pettorale rosso di leader della specialità, ma dovrà ben guardarsi dietro da Kilde, Feuz, Mayer, Kriechmayr e Odermatt, tutti vicinissimi nella graduatoria.

11:15 - Partenza abbassata

Dopo il calendario rimodellato con lo spostamento dello slalom maschile al sabato e della seconda discesa alla domenica, il meteo dà ancora problemi sul normale svolgimento delle gare: la partenza è stata abbassata sotto la Mausefalle causa vento, quindi la gara di oggi non si terrà su tutti e 3,312 km di lunghezza, ma sarà più breve.

11:12 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

11:10 - Tra poco si parte sulla Streif!

Amici di Eurosport e appassionati di sci alpino, buongiorno e benvenuti! Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno sta per cominciare: alle 11.30 si aprirà il cancelletto sulla mitica Streif per la prima delle due discese di Kitzbühel in programma nel weekend.

