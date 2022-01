La testata austriaca Kronen Zeitung aveva sganciato la bomba circa una settimana fa, notizia poi smentita seccamente dall’Amministratore Delegato di “Van Deer” (la nuova marca di sci fondata da Marcel Hirscher in persona).

Ad

Alla fine l’indiscrezione si è rivelata veritiera: il campionissimo austriaco ha preso parte alla prima prova cronometrata di Kitzbuehel in veste di apripista e replicherà la discesa anche nella giornata di domani.

Pechino 2022 Dominik Paris: "Per caricarmi ascolto musica Metal" IERI A 16:07

Una gioia per gli addetti ai lavori e i tifosi del classe ’89, ritiratosi prematuramente nel 2019 dopo aver vinto tutto ciò che c’era da vincere. Marcel ha approfittato dell’occasione per pubblicizzare il marchio a livello commerciale, mettendo alla prova i suoi materiali sul pendio più impegnativo del globo.

Tra l’entusiasmo generale è passato in secondo piano il cambio di programma nel weekend di Kitzbuehel: l’allerta neve ha spinto gli organizzatori ad invertire lo slalom previsto per domenica con la discesa di sabato in via precauzionale, dunque la seconda libera che chiuderà la trasferta austriaca slitta al 23 gennaio. Il giorno prima assisteremo alla gara tra i rapid-gates.

Hirscher re della Gran Risa: 6 trionfi di fila in Alta Badia

Pechino 2022 Vinatzer: "Da bambino lo sci non mi piaceva, poi è cambiato tutto" IERI A 14:58