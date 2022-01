Niente podio per gli italiani nemmeno nella nemmeno nella seconda discesa di Kitbühel , prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino . Dominik Paris settimo a 1.27 dallo svizzero Beat Feuz, Christof Innerhofer nono a 1.43, Matteo Marsaglia 17mo a 2.15. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dagli azzurri attraverso i canali federali.

Dominik Paris: “Non sono soddisfatto, mi è rimasto un distacco di più di un secondo che è troppo”.

Christof Innerhofer: “La gara è stata migliore rispetto a quella di due giorni fa, in cima ho fatto delle belle curve, nel piano ho perso un po’ di meno, infatti, anche il mio piazzamento è un po’ migliorato. Non ho sciato benissimo dopo la Steilhang, son caduto un po’ dentro che sbatteva e ho sbagliato l’ultimo piede sinistro prima del salto finale. È stata una gara dura oggi, visibilità molto scarsa: bella ma tosta”.

Matteo Marsaglia: “Purtroppo le condizioni erano un po’ particolari, andando a peggiorare di numero in numero. Potevo certamente fare un po’ meglio, ho sbagliato un po’ il lancio nell’ultimo pianetto poi con questa neve ho sentito proprio mancarmi la velocità finale, in entrata sulla diagonale finale la sentivo proprio che non teneva più tanto bene sotto i piedi. Certo, potevo sicuramente farla meglio: peccato. Una Streif particolare ma non dev essere una scusa, potevamo fare meglio tutti noi ed è un peccato perché ci tenevamo a far bene su questa pista Dispiace aver non avuto nemmeno un giorno di bel tempo per tirare fuori anche qualcosa di meglio e divertirci”.

