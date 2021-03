Il francese Clement Noel comanda la classifica dello slalom di Kranjska Gora dopo la prima manche. Una gara caratterizzata sicuramente dalle cattive condizioni del meteo, visto il mix di neve e pioggia che ha rovinato il manto nevoso favorendo i primissimi pettorali. Il francese ha sfruttato al meglio il numero due, facendo la differenza nella parte centrale, chiudendo con il tempo di 49”30. Con il pettorale numero uno è partito Henrik Kristoffersen, che ha chiuso secondo con 49 centesimi di ritardo dalla vetta. Terza posizione per lo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0.56), che ha preceduto un ottimo Alexis Pinturault (+0.58), che ha l’obbligo di conquistare più punti possibili per allungare su Odermatt nella classifica generale.

Noel vola: avversari dispersi nella prima manche

Davvero ottima la prima manche del francese Victor Muffat-Jeandet, che con il 10 si è inserito al quinto posto con 61 centesimi di ritardo da Noel. Sesto l’austriaco Marco Schwarz (+0.76), che è vicinissimo a conquistare la coppa di slalom. Settima posizione per lo svizzero Loic Meillard (+0.97), che ha preceduto l’austriaco Michael Matt (+1.12) e lo svizzero Daniel Yule (+1.43). A chiudere la top-10 c’è Alex Vinatzer, che ha provato a limitare i danni, chiudendo a 1.46 dalla vetta e che proverà a rimontare nella seconda manche. Stefano Gross ha chiuso a 3.51 da Noel in uno dei momenti peggiori per la visibilità; mentre sono usciti Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli.

