La più forte del mondo, per distacco. Non è esaltazione, non è campanilismo: sono i fatti. Marta Bassino, in slalom gigante, al momento non si batte. Dopo Soelden e Courchevel, l'azzurra domina anche sulle nevi di Kranjska Gora, lasciando le avversarie due giri indietro. La leggerezza come arma vincente per fendere il ghiaccio vivo della Podkoren, la classe che nessuna ha per danzare tra le porte larghe di una pista esigente e severa. Dove le altre sbuffano di fatica, lei sembra non avere problemi, tutto è naturale. E che dire della pressione? La piemontese riparte per ultima dopo una prima manche vincente e scia allo stesso magico modo. C'è Tessa Worley, tornata quella dei tempi d'oro, che piazza un tempo inavvicinabile per le varie Brignone, Shiffrin e Vlhova. Lei vede e rilancia e lascia la francese alla piazza d'onore, ma staccata di otto decimi. Terza è Michelle Gisin, al primo podio nella specialità e contenta come avesse vinto un oro mondiale. La più completa del gruppo è lei.