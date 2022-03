Sci Alpino

Pinturault in testa dopo la prima manche del gigante di Kranjska Gora

Il francese ha una marcia in più nella prima manche del gigante di Kranjska Gora e mette in riga tutti: alle sue spalle Braathen e Kranjec, poi il nostro Luca De Aliprandini. Appuntamento con la seconda manche per

00:01:28, 41 minuti fa