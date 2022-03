Marco Odermatt si sarebbe rilassato dopo aver conquistato la sua Chi credeva chesi sarebbe rilassato dopo aver conquistato la sua prima coppa di specialità e ipotecato la Coppa del Mondo? Il giovane fenomeno elvetico riscatta - se ce ne fosse stato proprio bisogno - il "peggior" risultato della stagione nel suo gigante, facendo segnare il miglior tempo della prima manche, il giorno dopo, sulla Podkoren di Kranjska Gora.

Il leader della classifica generale fa la differenza sul dosso finale, dopo aver lasciato un po' di margine nel tratto centrale della pista, che permette agli avversari di guadagnare quei decimi che bastano per rimanere vicino al podio e sperare in un eventuale passo falso dell'elvetico in seconda manche. Sembrava che lui e Kristoffersen (terzo a tre decimi) avessero effettuato un altro sport rispetto agli avversari, invece diversi atleti riescono ad aggrapparsi al gruppo dei migliori. Il più vicino a Odermatt è il tedesco Alexander Schmid (in vantaggio al penultimo settore), secondo a 22 centesimi di ritardo, rimangono a meno di mezzo secondo anche Gino Caviezel e Stefan Brennsteiner.

Poteva rientrare tranquillamente nel gruppo dei migliori l'azzurro Luca De Aliprandini, virtualmente quarto prima del settore finale, ma il 31enne trentino è costretto a mettere giù la mano per salvarsi sull'ultimo dosso, pagando dazio. Deve inseguire, chiudendo 10° a metà gara a 97 centesimi di distacco. Difficile a questo punto sperare nel secondo podio della stagione, ma qualche piazzamento si può rimontare per conservare il quarto posto della classifica di specialità.

C'è un solco di due decimi e mezzo tra il gruppetto dei migliori cinque e quello più corposo a seguire, di cui fa parte proprio De Aliprandini. A comandare virtualmente il gruppo degli inseguitori è il padrone di casa Zan Kranjec (6° a +0.71), che deve ancora trovare costanza anche nella seconda, molto attaccati Lucas Braathen e Justin Murisier. Manuel Feller precede di una manciata di centesimi l'azzurro, ma l'austriaco non digerisce questa neve, da quel che si è intuito anche nelle due manche di sabato.

De Aliprandini dovrà anche stare attento a guardarsi dietro da chi potrebbe soffiargli la top-10, obiettivo sempre raggiunto in stagione ad eccezione della tremenda caduta di Adelboden. Molto minaccioso Loic Meillard a 7 centesimi, autore di un'incredibile rimonta fino ai piedi del podio nella giornata precedente. Vicinissimi anche i francesi Mathieu Faivre e Alexis Pinturault (con cui combatte per la quarta piazza della classifica di specialità), così come Atle Lie McGrath (14° a +1.13 dal leader virtuale della gara). Dalla quindicesima posizione in su, il ritardo dal vice-campione del mondo è di otto decimi.

Gli altri azzurri: avanza solo Borsotti

Smorzata in meno di ventiquattro ore l'incoraggiante prestazione corale degli italiani. Da averne quattro nei primi venticinque , il giorno successivo si qualifica in seconda manche soltanto Giovanni Borsotti, anch'egli rischiando grosso (28° a +2.33, a due centesimi dal taglio dei trenta). Troppi errori per tutti gli altri, esclusi o ritirati. Finiscono fuori pista Hannes Zingerle e Alex Hofer, entrambi a punti nel primo gigante; non si ripete Filippo Della Vite (35° a +2.69). Deludenti fuori dai quaranta Simon Maurberger e Riccardo Tonetti, che precedono Giovanni Franzoni.

