Lotta per la vittoria e per il podio vivissima, con Alexis Pinturault che fa segnare il tempo più veloce per un solo centesimo sul norvegese Lucas Braathen. Poco più staccati tutti gli altri, tra cui anche l'azzurro Luca De Aliprandini: il trentino chiude in quarta posizione a 22 centesimi di distacco dal leader e distante soli 3 dall'ultimo gradino del podio, virtualmente occupato dal padrone di casa Zan Kranjec. È della partita, anche se più sporco rispetto ai suoi standard, anche il leader Marco Odermatt, 7°. Prima manche del primo gigante maschile, sui due previsti in calendario a Kransjka Gora (Slovenia), all'insegna dell'equilibrio, con sette atleti racchiusi in meno di mezzo secondo.conche fa segnare il tempo più veloce per un solo centesimo sul norvegese Lucas Braathen. Poco più staccati tutti gli altri, tra cui anche l'azzurrodi distacco dal leader e distante soli 3 dall'ultimo gradino del podio, virtualmente occupato dal padrone di casa Zan Kranjec. È della partita, anche se più sporco rispetto ai suoi standard, anche il leader Marco Odermatt, 7°.

De Aliprandini, che bella prima manche a Kranjska Gora

Tutto sotto controllo, al momento, per quanto riguarda la classifica di specialità. Vero che Odermatt commette diverse sbavature, ma il capitale di vantaggio è consistente e i diretti rivali sono sotto controllo. Manuel Feller, il più vicino in graduatoria, è costretto alla rimonta dalla 10ª piazza se non vuole che si chiudano i conti con due prove d'anticipo; Henrik Kristoffersen precede il 24enne elvetico per meno di due decimi (5° a +0.28 dal leader francese); mentre per Pinturault, con questa classifica, non sarebbe sufficiente vincere per tenere aperte le speranze. Anche perché, con distacchi così ristretti, la classifica subirà sicuramente uno scossone.

Tra i primi ad assediare il podio, proprio il nostro Luca De Aliprandini. Ottima prima metà di gara dell'azzurro, salvo qualche piccola imperfezione nel tratto centrale, che gli fa perdere quel paio di decimi decisivi per conquistare la posizione al palo. Ritrova ritmo sul finale, fatto che gli permette di recuperare sulla maggior parte degli avversari e di restare vicinissimo alla zona podio. La possibilità di tornare in top-3 dopo . Ottima prima metà di gara dell'azzurro, salvo qualche piccola imperfezione nel tratto centrale, che gli fa perdere quel paio di decimi decisivi per conquistare la posizione al palo. Ritrova ritmo sul finale, fatto che gli permette di recuperare sulla maggior parte degli avversari e di restare vicinissimo alla zona podio. La possibilità di tornare in top-3 dopo la prima in Coppa del Mondo sulla Gran Risa è elevata, ma serve una seconda manche solida, l'esatto opposto di quanto accaduto a Pechino 2022.

Tra le sorprese della prima manche, oltre a Lucas Braathen, scatenato secondo e finalmente ritrovato anche in gigante, dopo gli exploit in slalom, attenzione all'austriaco Stefan Brennsteiner: zitto zitto sempre con i migliori, chiude sesto con 35 centesimi di ritardo dal leader e poco più di un decimo e mezzo dal terzo piazzamento.

C'è un piccolo solco di quasi quattro decimi alle spalle di Odermatt, ma non vanno sottovalutati Justin Murisier e Alexander Schmid, rispettivamente 8° e 9° (+0.80 e +0.89), che si inframmezzano tra i primi due della graduatoria di specialità. Feller è 10° appena sotto al secondo di svantaggio. Tutti gli altri, da River Radamus in giù, pagano oltre il secondo.

Quattro azzurri in seconda manche

Prova corale nel complesso soddisfacente per l'Italia. Oltre a Luca De Aliprandini, unico gigantista al momento in grado di restare costantemente nella parte alta della classifica, altri tre italiani trovano l'accesso tra i migliori trenta. Si tratta di Hannes Zingerle, buon 22° a poco più di due secondi, Giovanni Borsotti (26°) e il fresco argento ai Mondiali juniores Filippo Della Vite (27°). Rammarico per Giovanni Franzoni, protagonista in settimana nella rassegna iridata giovanile di Panorama, con tre medaglie di cui due del metallo più pregiato, che non trova la qualificazione per pochi decimi, ma avrà modo di rifarsi già il giorno successivo. Per tutti gli altri citati in precedenza, l'appuntamento è alle 12:30 per la seconda manche.

