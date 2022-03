il re delle rimonte nella frazione decisiva della gara è Henrik Kristoffersen, che dal quinto posto arriva al quarto successo della stagione e il secondo in una stagione di gigante maschile di Coppa del Mondo di sci alpino dominata a larghi tratti da Marco Odermatt. Per la seconda volta il 24enne svizzero esce "sconfitto" (di nuovo dal 27enne norvegese), ma conquista con due prove d'anticipo la sua prima sfera di cristallo: oggi è coppetta di specialità, ma Si sapeva che nella seconda manche si sarebbero sparigliate le carte, dopo una prima all'insegna dell'equilibrio. Ancora una volta, che dal quinto posto arriva al quarto successo della stagione e il secondo in una stagione di gigante maschile di Coppa del Mondo di sci alpino dominata a larghi tratti da. Per la seconda volta il 24enne svizzero esce "sconfitto" (di nuovo dal 27enne norvegese), ma: oggi è coppetta di specialità, ma presto arriverà anche il globo più grande , sempre più in ipoteca grazie al secondo posto ex-aequo con Lucas Braathen.

Tutti gli altri atleti in lizza per il podio a metà gara sbagliano e chiudono lontani dalla top-3. È anche il caso di Luca De Aliprandini, che comunque porta a casa un soddisfacente sesto posto, a suggellare una stagione da primi della classe in questa specialità.

Ad

La stagione quasi perfetta di Odermatt

Kranjska Gora Thomas Dorner travolge porta e telone, brivido per l'austriaco 3 ORE FA

Il centro dell'attenzione sulla Podkoren di Kranjska Gora, per il primo dei due giganti del weekend, è tutto rivolto sul biondino elvetico. Marco Odermatt non brilla, probabilmente la sua peggiore discesa tra le porte larghe, pensando solo a conquistare quei punti che bastano per scrivere la matematica certezza su una coppa di gigante stradominata. Non a caso, quello del leader della classifica generale è il "peggior" risultato della stagione in gigante: secondo posto. L'anti-Odermatt quest'anno è soltanto uno: Henrik Kristoffersen, capace di vincere nelle uniche due occasioni in cui la porta era lasciata aperta. Si è parlato tanto del calo di rendimento del norvegese nell'era post-Hirscher, compresa questa stagione; intanto, arriva la terza vittoria nelle ultime tre settimane e il secondo trionfo in gigante dopo quello sulla Gran Risa, risalendo al secondo posto della classifica di specialità e favorito per l'apertissima coppa di slalom.

A proposito di slalom, secondo posto pari merito con Odermatt per Lucas Braathen, che finalmente torna con i migliori nella disciplina dove abbiamo conosciuto questo talento norvegese, definitivamente consacrato però tra i rapid gates. La vittoria manca per soli 33 centesimi, tanto è costato un lungo all'ingresso dell'ultimo dosso, mentre era ancora in testa alla gara per una manciata di centesimi.

La top-10

1. H. KRISTOFFERSEN (NOR) 2:18.28 2. L. BRAATHEN (NOR) +0.33 2. M. ODERMATT (SUI) +0.33 4. L. MEILLARD (SUI) +0.69 5. S. BRENNSTEINER (AUT) +0.77 6. L. DE ALIPRANDINI (ITA) +0.81 7. A.L. MCGRATH (NOR) +1.13 8. G. CAVIEZEL (SUI) +1.45 9. M. FELLER (AUT) +1.51 10. Z. KRANJEC (SLO) +1.53

A breve il report completo...

Kranjska Gora De Aliprandini buon 4° in prima manche, vicino al leader Pinturault 4 ORE FA