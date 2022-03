Ultima gara prima delle Finali di Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino . Mentre le donne volano già verso Courchevel, sulla pista Podkoren di Kranjska Gora gli uomini ripetono il gigante maschile. Tutto già deciso per la coppa di specialità, conquistata da Marco Odermatt con due gare di anticipo, ma lo stesso 24enne elvetico proverà ad allungare ulteriormente in classifica generale. In casa Italia si guarda con ottimismo a Luca De Aliprandini, 6° sabato, ma capace di andare vicino al podio con due manche solide. Si comincia alle 9:30, seconda manche alle 12:30.

Kristoffersen vince il gigante di Kranjska Gora

9:39 - Feller scavalca De Aliprandini

Dalle prime impressioni, pare proprio che Marco Odermatt abbia fatto il vuoto, soprattutto nell'ultimo settore. Anche Manuel Feller non riesce a stare sotto ai nove decimi di ritardo, ma chiude comunque davanti a De Aliprandini di 4 centesimi, riscattando parzialmente la brutta giornata precedente.

9:37 - De Aliprandini secondo con rammarico!

Ottima prova di Luca De Aliprandini fino a tre quarti della gara. Al terzo settore è riuscito addirittura a recuperare su un Odermatt che pare irraggiungibile. Purtroppo però l'azzurro rischia di stendersi nelle ultime porte, appoggia la mano a terra per salvarsi, ma perde tanti decimi preziosi, chiudendo con quasi un secondo di ritardo. Resta comunque il più vicino dal fenomeno svizzero, al momento.

9:33 - Odermatt dà più di un secondo

Si tramuta in un secondo l'errore di Pinturault. Il distacco che rifila Odermatt al francese è di 1"11, e quasi sembrava che l'elvetico non scendesse totalmente in spinta.

9:31 - Pinturault apre le danze

Tracciato con più curva rispetto alla giornata precedente, serve mantenere un buon ritmo. Alexis Pinturault commette un errore nella parte centrale, tagliando il traguardo in 1:13.27. Vedremo se e quanto pagherà quell'errore.

9:27 - Sarà ancora Kristoffersen/Odermatt in gigante?

In questa stagione soltanto due vincitori delle precedenti sei gare di gigante: incredibile lo score di Marco Odermatt, con quattro vittorie (più l'oro di Pechino 2022) e due secondi posti come peggiori risultati, lasciando la strada del successo aperta in quel paio di ocasioni soltanto ad Henrik Kristoffersen. Eppure la concorrenza è elevata e, come visto anche ieri, l'equilibrio non manca: avremo un vincitore diverso oggi?

9:23 - Gli azzurri in gara

Ieri buona prestazione per gli italiani nel complesso, ne abbiamo visti quattro nelle prime 25 posizioni. Vedremo se oggi il trend aumenterà: obiettivo secondo podio in Coppa del Mondo per Luca De Aliprandini, pettorale numero 4, poi dovremo aspettare un po' prima di vedere tutti gli altri: 25 Giovanni Borsotti, 32 Riccardo Tonetti, 37 Simon Maurberger, 41 Alex Hofer, 43 Hannes Zingerle, 45 Giovanni Franzoni, 49 Filippo Della VIte.

9:18 - Sabato ha vinto Kristoffersen

Come detto, altro gigante maschile sulla Podkoren in 24 ore. Nella giornata precedente ha vinto in rimonta Henrik Kristoffersen davanti, ex-aequo, al connazionale Lucas Braathen e al vincitore della coppetta Marco Odermatt. Migliore azzurro De Aliprandini, sesto.

9:12 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

9:10 - Tra poco il penultimo gigante della stagione

Amiche ed amici di Eurosport, benvenuti! Sta per volgere al termine anche la penultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino, che prevede "colazione" e "pranzo" con il secondo gigante maschile in due giorni a Kranjska Gora (Slovenia).

