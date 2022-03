Ultima gara prima delle Finali di Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino . Mentre le donne volano già verso Courchevel, sulla pista Podkoren di Kranjska Gora gli uomini ripetono il gigante maschile. Tutto già deciso per la coppa di specialità, conquistata da Marco Odermatt con due gare di anticipo, ma lo stesso 24enne elvetico proverà ad allungare ulteriormente in classifica generale. In casa Italia si guarda con ottimismo a Luca De Aliprandini, 6° sabato, ma capace di andare vicino al podio con due manche solide. Si comincia alle 9:30, seconda manche alle 12:30.

Kristoffersen vince il gigante di Kranjska Gora

12:42 - Ottima manche di Raposo

Charlie Raposo va a punti per due giorni di fila, risultato storico per la Gran Bretagna in questa specialità. 17 centesimi di vantaggio su Nestvold-Haugen. Dietro sono tutti vicinissimi, tant'è che Zubcic scivola potenzialmente terzultimo.

12:40 - Nestvold-Haugen passa in testa

Ce la fa per un centesimo il norvegese Netsvold-Haugen a stare davanti a Borsotti, nonostante un grosso errore nella parte alta. L'azzurro scende dall'angolo del leader dopo tre posizioni guadagnate.

12:38 - Due posizioni guadagnate

Anton Grammel non brilla e Trevor Philp mette paura nel terzo settore, riavvicinandosi pericolosamente, ma resta dietro di tre centesimi. Giovanni Borsotti mantiene la testa della seconda manche, nonostante un tratto centrale non perfetto. Bene invece all'ultimo settore.

12:34 - Borsotti davanti

Giovanni Borsotti non va più di tre centesimi meglio di Feurstein in questa seconda discesa. Vediamo se può bastare per recuperare qualche piazzamento.

12:32 - Feurstein primo a scendere in seconda manche

Patrick Feurstein va a punti con una seconda manche molto più veloce della prima. Si lascia alle spalle il lituano Drukarov, ora tocca a Borsotti.

12:25 - Come sono andati gli azzurri nella prima manche?

Soltanto due italiani sono riusciti a strappare la qualificazione tra i primi trenta: Luca De Aliprandini (10°) e Giovanni Borsotti (28°).

Per De Aliprandini una buonissima prova prima del tratto finale, quando ha appoggiato una mano a terra per non cadere, perdendo il treno dei migliori. Molto più lenta la manche di Borsotti (+2.33), che si è salvato per un paio di centesimi in una classifica ricca di sorprese nelle posizioni di rincalzo.

12:15 - Tutto pronto per la seconda manche

Odermatt al comando, gli azzurri De Aliprandini e Borsotti che dovranno risalire la china. Si riparte da qui per la seconda manche del penultimo gigante della stagione di Coppa del Mondo.

10:25 - Situazione dopo i primi 30

Non cambia nulla nelle parti alte della classifica, con Marco Odermatt al comando per 22 centesimi su Alexander Schmid e 30 su Kristoffersen. Luca De Aliprandini è decimo, a poco meno di un secondo, ma può rimontare nella seconda manche. Ora focus sugli atleti che supereranno il taglio dei primi trenta, Borsotti spera, così come gli azzurri che devono ancora scendere.

10:21 - Verdu out dopo una fantastica manche!

Che peccato per l'andorrano Joan Verdu! Aveva tre decimi di ritardo al secondo settore e poco più di mezzo secondo al terzo, stava scendendo in linea per una top-10, ma sbaglia e finisce fuori.

10:14 - Borsotti lontano

Non un gran tempo di Giovanni Borsotti, che rischia non solo la qualificazione in seconda manche, ma anche l'accesso alle Finali. Il suo al momento è il 22° crono, il terzo peggiore, lontano 2"33 dal leader Odermatt. Da vedere come si comporteranno i pettorali alti, possono esserci degli inserimenti pericolosi.

9:56 - Ancora Brennsteiner!

Nettamente il migliore nel tratto centrale, Stefan Brennsteiner chiude la prima manche ancora in top-5! Resta un po' di rimpianto per quella rotazione nel tratto iniziale, che gli ha fatto perdere mezzo secondo, altrimenti sarebbe stato molto più vicino a Odermatt e avrebbe ambito al colpaccio. Ma è comunque quinto a 47 centesimi di ritardo.

9:51 - Kranjec quinto

C'è spazio tra i primi quattro e il gruppo con Feller e De Aliprandini, infatti gli ultimi scesi si inseriscono. Prima Justin Murisier, poi Zan Kranjec, non sono vicini al leader Odermatt ma si infilano in sesta e quinta posizione, facendo scivolare l'azzurro ottavo.

9:45 - Anche Caviezel c'è

Gino Caviezel sfrutta, molto probabilmente, le indicazioni del compagno di squadra al comando della gara, infatti è quello che perde meno nell'ultimo tratto di pista. Ciò gli permette di issarsi al quarto posto, staccato di 32 centesimi dal leader Odermatt e soltanto un paio dal podio.

9:44 - Schmid si inserisce!

Chi si inserisce tra questi due per il podio virtuale è il tedesco Alexander Schmid. Gran prova, unico ad andare in luce verde da quando è sceso Odermatt, facendo segnare un -0.15 al penultimo settore. Ma, come detto prima, il finale dell'elvetico è stato impareggiabile, infatti il tedesco si deve accodare in seconda posizione, comunque molto bene a 22 centesimi di distacco.

9:42 - Kristoffersen dietro di tre decimi

Fanno un'altra gara questi due! Henrik Kristoffersen è l'unico a viaggiare sui tempi di Marco Odermatt. Il norvegese recupera quasi tre decimi nel terzo settore, dove il pettorale rosso ha lasciato qualcosa, poi li riperde tutti nel finale, dove Odermatt ha fatto la differenza. Secondo posto a tre decimi netti, tutti gli altri sono molto più indietro.

9:39 - Feller scavalca De Aliprandini

Dalle prime impressioni, pare proprio che Marco Odermatt abbia fatto il vuoto, soprattutto nell'ultimo settore. Anche Manuel Feller non riesce a stare sotto ai nove decimi di ritardo, ma chiude comunque davanti a De Aliprandini di 4 centesimi, riscattando parzialmente la brutta giornata precedente.

9:37 - De Aliprandini secondo con rammarico!

Ottima prova di Luca De Aliprandini fino a tre quarti della gara. Al terzo settore è riuscito addirittura a recuperare su un Odermatt che pare irraggiungibile. Purtroppo però l'azzurro rischia di stendersi nelle ultime porte, appoggia la mano a terra per salvarsi, ma perde tanti decimi preziosi, chiudendo con quasi un secondo di ritardo. Resta comunque il più vicino dal fenomeno svizzero, al momento.

9:33 - Odermatt dà più di un secondo

Si tramuta in un secondo l'errore di Pinturault. Il distacco che rifila Odermatt al francese è di 1"11, e quasi sembrava che l'elvetico non scendesse totalmente in spinta.

9:31 - Pinturault apre le danze

Tracciato con più curva rispetto alla giornata precedente, serve mantenere un buon ritmo. Alexis Pinturault commette un errore nella parte centrale, tagliando il traguardo in 1:13.27. Vedremo se e quanto pagherà quell'errore.

9:27 - Sarà ancora Kristoffersen/Odermatt in gigante?

In questa stagione soltanto due vincitori delle precedenti sei gare di gigante: incredibile lo score di Marco Odermatt, con quattro vittorie (più l'oro di Pechino 2022) e due secondi posti come peggiori risultati, lasciando la strada del successo aperta in quel paio di ocasioni soltanto ad Henrik Kristoffersen. Eppure la concorrenza è elevata e, come visto anche ieri, l'equilibrio non manca: avremo un vincitore diverso oggi?

9:23 - Gli azzurri in gara

Ieri buona prestazione per gli italiani nel complesso, ne abbiamo visti quattro nelle prime 25 posizioni. Vedremo se oggi il trend aumenterà: obiettivo secondo podio in Coppa del Mondo per Luca De Aliprandini, pettorale numero 4, poi dovremo aspettare un po' prima di vedere tutti gli altri: 25 Giovanni Borsotti, 32 Riccardo Tonetti, 37 Simon Maurberger, 41 Alex Hofer, 43 Hannes Zingerle, 45 Giovanni Franzoni, 49 Filippo Della VIte.

9:18 - Sabato ha vinto Kristoffersen

Come detto, altro gigante maschile sulla Podkoren in 24 ore. Nella giornata precedente ha vinto in rimonta Henrik Kristoffersen davanti, ex-aequo, al connazionale Lucas Braathen e al vincitore della coppetta Marco Odermatt. Migliore azzurro De Aliprandini, sesto.

9:12 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

9:10 - Tra poco il penultimo gigante della stagione

Amiche ed amici di Eurosport, benvenuti! Sta per volgere al termine anche la penultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino, che prevede "colazione" e "pranzo" con il secondo gigante maschile in due giorni a Kranjska Gora (Slovenia).

