Sci Alpino

Coppa del Mondo, gigante maschile - Thomas Dorner travolge porta e telone, brivido per l'austriaco

KRANJSKA GORA - Volo spettacolare e per fortuna senza conseguenze fisiche per il classe '98 austriaco Thomas Dorner. Stava facendo un discreto tempo, ma va in rotazione e si stende, distruggendo pure il telone pubblicitario a bordo pista.

00:01:11, un' ora fa