Due su due in ventiquattro ore per Henrik Kristoffersen, come nello Luca De Aliprandini non si migliora e rimane 10°. , come nello slalom di Garmisch . Questa volta l'impresa assume ancora più valore, dato che nel gigante si Krajska Gora si lascia alle spalle per la terza volta in stagione il leader della Coppa del Mondo e dominatore della coppetta di specialità Marco Odermatt, che "si peggiora" ancora, terzo. In mezzo a loro il miglior risultato in carriera di Brennsteiner, mentre

Kristoffersen si conferma uomo da seconde manche tra le porte larghe, salendo sul gradino più alto del podio in tutte e tre le occasioni stagionali al termine di una rimonta. Questa volta però partiva dalla zona podio e doveva recuperare tre decimi di ritardo. Ma proprio perché la posizione al palo era occupata da Marco Odermatt a metà gara, sembrava una missione impossibile per il 27enne norvegese. Invece il fenomeno elvetico si dimostra umano, per una volta in questa specialità, commettendo probabilmente l'unico errore macroscopico di un'intera annata in gigante al penultimo appuntamento. Sorpreso sul dosso finale - quel punto che invece gli aveva permesso di chiudere al comando la prima manche - finisce leggermente lungo di linea, perde il controllo dello sci esterno, e resta in pista travolgendo la terzultima porta. Una pecca che gli costa anche la seconda posizione per quattro centesimi, che vale il miglior risultato (e annesso weekend) della carriera di Stefan Brennsteiner. Per il fresco vincitore della sfera di cristallo in gigante si tratta, per il secondo giorno consecutivo, del "peggior" risultato stagionale, il terzo gradino del podio.

Ad

La top-10

1. H. KRISTOFFERSEN (NOR) 2:18.13 2. S. BRENNSTEINER (AUT) +0.23 3. M. ODERMATT (SUI) +0.27 4. L. BRAATHEN (NOR) +0.44 5. A. SCHMID (GER) +0.54 6. G. CAVIEZEL (SUI) +0.68 7. M. FELLER (AUT) +0.72 8. A.L. MCGRATH (NOR) +0.93 9. L. MEILLARD (SUI) +1.09 10. Z. KRANJEC (SLO) +1.37 10. L. DE ALIPRANDINI (ITA) +1.37

