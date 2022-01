La premiata ditta Holdener-Vlhova-Shiffrin è tornata, ma con un ordine inedito. In uno slalom femminile di Kranjska Gora segnato - per l’ennesima volta - dalle polemiche di atlete e tecnici oltre che dai passaggi sulla pista, Wendy Holdener sogna ad occhi aperti: può sfatare il tabù della vittoria tra i rapid gates dopo aver ottenuto 28 piazzamenti sul podio in Coppa del Mondo senza essere mai salita sul gradino più alto. La 28enne elvetica tuttavia è in testa dopo la prima manche per soli otto centesimi su Petra Vlhova e un quarto di secondo da Mikaela Shiffrin, troppo poco per adagiarsi.

Holdener danza alla grande: sua la prima manche

Tracciato rovinato già dopo le prime scese, per questo non ci sono inserimenti di pettorali alti nelle prime sei posizioni. Michelle Gisin spreca una delle poche occasioni buone per guadagnarci da apripista, saltando al terzo palo. Lena Duerr (pettorale numero 2) quindi è la prima dietro al trio delle meraviglie, quarta a 53 centesimi di ritardo, sperando in un passo falso per tornare sul podio dopo Levi lo scorso novembre. Più arretrata Katharina Liensberger, quinta ad 85 centesimi, così come Anna Swenn Larsson (sesta a +0.91).

Chi fa il colpaccio è la canadese Amelia Smart che, partita col pettorale numero 33, se ne frega dei segni nella parte centrale e termina al settimo posto virtuale a meno di un secondo dalla leader. Canadesi in grande crescita, come dimostrato nella giornata precedente dal quarto posto in gigante di Valerie Grenier. Anche Ali Nullmeyer infatti non scherza, nona (+1.41) ex-aequo con Katharina Truppe. In mezzo tra una foglia d'acero e l'altra c'è Ana Bucik, ottava.

Azzurre fuori, non accadeva dal 2013

Decimata dagli infortuni, la truppa italiana non prende parte alla seconda manche. Senza Federica Brignone, Martina Peterlini e Lara Della Mea (le uniche che hanno preso parte ad una seconda metà di gara di slalom femminile questa stagione), le sole tre azzurre in gara faticano molto. Anita Gulli è la meno peggiore, ma tre secondi di distacco sono troppi per sperare; Sophie Mathiou paga ancora di più, mentre Marta Rossetti esce, risale ma taglia il traguardo col tempo più alto. L'ultima volta in cui il contingente italiano non figurava in una seconda manche di Coppa del Mondo risale alle Finali di Lenzerheide nel marzo 2013, ma in quel caso si qualificavano in venti.

