La prima manche di gigante femminile on demand

9:39 - Gisin terza

Meglio Michelle Gisin, che si difende bene dal tratto centrale in giù e limita lo svantaggio a 79 centesimi. Tanti, ma quanti bastano per issarsi in terza posizione provvisoria.

9:38 - Non spicca Gut

Brutto tratto finale per Lara Gut-Behrami, al suo ritorno in Coppa del Mondo dopo la positività al Covid. L'elvetica gira sul passo di Shiffrin e Vlhova, ma lontana 1"45 dalla leader Worley.

9:36 - Anche Vlhova male!

Altro colpo di scena: pure Petra Vlhova finisce molto indietro rispetto alla leader. Né Shiffrin né Vlhova (dietro di tre centesimi dalla statunitense) hanno commesso grosse sbavature, ma non hanno spinto abbastanza quanto fatto da Worley e Bassino.

9:35 - Shiffrin lenta!

Troppo in controllo Mikaela Shiffrin, che sembra non essere scesa in spinta per tutta la gara. La statunitense paga a sorpresa 1"40 da Worley!

9:33 - Worley più veloce

Tessa Worley viaggia più o meno sugli stessi tempi di Marta Bassino. Ma la francese è davanti di 15 centesimi dopo la prima manche.

9:31 - Bassino scende subito

Marta Bassino si fa sorprendere sulle prime porte, poi si riprende. Prima manche accorta, tempo di 1:07.46. Vediamo le altre.

9:25 - Startlist

La prima manche partirà proprio con Marta Bassino, dopo di lei Worley e Shiffrin. Lara Gut ritorna col pettorale numero 5, occhio a Sara Hector col 7. I pettorali delle azzurre oltre a Bassino: 11 Goggia, 17 Curtoni, 36 Midali, 40 Melesi, 51 Insam, 54 Ghisalberti-

9:20 - Bentornata Gut, ma quante assenze!

La "bolla" Covid delle discipline tecniche femminili sembra essere scoppiata. Tante defezioni nell'ultimo mese, lo vedremo soprattutto nello slalom di domenica. Per fortuna va anche segnalata la negatività di Lara Gut-Behrami dopo circa un mese lontana dal circo bianco. Vedremo com'è la sua condizione.

9:16 - Kranjska Gora meta amata da Bassino

Anche ques'anno la tappa di Maribor viene spostata a Kranjska Gora, sempre in Slovenia. Qui l'anno scorso Marta Bassino ha firmato una strepitosa doppietta in gigante che l'ha proiettata verso la conquista della coppa di specialità, pochi mesi dopo. Vedremo se la 25enne di Borgo San Dalmazzo saprà ripetersi, il tris consecutivo in questa località è riuscito solo a Marcel Hirscher.

9:13 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

9:10 - Tra poco si parte col gigante femminile

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti per un'altra giornata all'insegna della Coppa del Mondo di sci alpino! Doppio gigante in programma oggi: alle 9:30 via con la prima manche delle donne a Kransjka Gora (Slovenia), subito dopo sarà il momento degli uomini sulla spettacolare pista di Adelboden (Svizzera)

