Tante polemiche per un tracciato "non all'altezza della Coppa del Mondo", ma poi Petra Vlhova è sempre lì in slalom, a conquistare la terza vittoria consecutiva con la prova di Kranjska Gora. La slovacca soffia la leadership a Wendy Holdener e per l'elvetica continua il tabù infernale: su 100 gare tra i pali stretti sono arrivati 29 podi senza mai trovare il trionfo. Shiffrin out a sorpresa, sul terzo gradino del podio ci torna Anna Swenn Larsson. Giornata da dimenticare per le azzurre, decimate dagli infortuni e tutte lontane dalle trenta.

Vlhova spettacolo: vince ancora, rivivi la sua manche

Ad

Poche grandi rimonte e tante conferme rispetto alla prima manche, salvo due esclusioni eccellenti. Si tratta della campionessa del mondo Katharina Liensberger ma soprattutto della leader della classifica generale, che non riesce a concludere una gara di Coppa del Mondo per la prima volta dopo quasi due anni (Altenmarkt-Zauchnensee 2020, in combinata). Ne approfitta Anna Swenn Larsson per tornare in top-3 dopo il lungo calvario di una stagione e mezzo tra infortuni e Covid. La svedese si mette dietro Lena Duerr e finalmente ringrazia per il passo falso di una delle "marziane". Petra Vlhova realizza il miglior tempo di manche e si conferma attualmente la donna da battere in slalom, con cinque vittorie e un secondo in stagione come peggior piazzamento. Ma per il posto d'onore non ci sta. Wendy Holdener fa quel che può, la danza tra i pali stavolta è di una marcia inferiore rispetto alla 26enne slovacca.

Kranjska Gora Holdener sogna, è davanti a Shiffrin e Vlhova nella 1^ manche 4 ORE FA

La top-10

Migliori non protagoniste le atlete canadesi, che hanno raccolto tanto nel weekend di Kranjska Gora. Dopo il quarto posto di Valerie Grenier in gigante, arrivano altre due top-10 preziose per il contingente, con il sesto posto di Ali Nullmeyer e il nono di Erin Mielzynski. Quinta la "padrona di casa" Ana Bucik, al suo miglior risultato in carriera. Nonostante l'uscita di Liensberger l'Austria c'è con altre due "Katharina", Truppe e Gallhuber (tornata in gran spolvero in vista delle Olimpiadi) rispettivamente settima e ottava. Sara Hector saluta la Slovenia con un'altra top-10, dopo il dominio del giorno precedente.

1. P. VLHOVA (SVK) 1:44.29 2. W. HOLDENER (SUI) +0.23 3. A. SWENN LARSSON (SWE) +1.06 4. L. DUERR (GER) +1.29 5. A. BUCIK (SLO) +1.65 6. A. NULLMEYER (CAN) +2.15 7. K. TRUPPE (AUT) +2.46 8. K. GALLHUBER (AUT) +2.50 9. E. MIELZYNSKI (CAN) +2.63 10. S. HECTOR (SWE) +2.67

Kranjska Gora Bassino: "Salterò Altenmarkt per allenarmi in gigante" UN GIORNO FA