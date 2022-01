Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo - Shiffrin fuori in slalom! Non succedeva da 30 gare

KRANJSKA GORA - Clamoroso in Slovenia, dove Mikaela Shiffrin non solo manca vittoria e podio, ma ddirittura esce nella seconda manche. Non succedeva dal 2018.

00:01:33, 39 minuti fa