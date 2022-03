discesa libera, è clamoroso l'epilogo sulle nevi di Kvitfjell nella gara che apre il lungo fine-settimana di sci alpino. A trionfare, per la prima volta in questa disciplina Niels Hintermann, che vantava solo un successo in combinata a Wengen e due podi stagionali tra Val Gardena e Bormio, e il canadese Cameron Alexander (pettorale 39), un decimo posto proprio qui in Norvegia come miglior risultato in precedenza. I nomi che non ti aspetti, ex aequo, in una giornata che chiaramente resterà indimenticabile per entrambi e per tutti coloro che l'hanno vissuta in diretta. Terzo è Matthias Mayer, davanti per un'incollatura ai grandi rivali Beat Feuz e Aleksander Aamodt Kilde in quello che per qualche minuto sembrava poter essere il podio di giornata. Nella grande bagarre per il titolo stagionale di re della, è clamoroso l'epilogo sulle nevi dinella gara che apre il lungo fine-settimana di sci alpino. A trionfare, per la prima volta in questa disciplina in Coppa del Mondo , sono ben due atleti: lo svizzeroche vantava solo un successo in combinata a Wengen e due podi stagionali tra Val Gardena e Bormio, e il canadese(pettorale 39), un decimo posto proprio qui in Norvegia come miglior risultato in precedenza. I nomi che non ti aspetti, ex aequo, in una giornata che chiaramente resterà indimenticabile per entrambi e per tutti coloro che l'hanno vissuta in diretta. Terzo è, davanti per un'incollatura ai grandi rivaliin quello che per qualche minuto sembrava poter essere il podio di giornata.

Miracolo di Alexander, vince col pettorale 39 in discesa!

Una gara che non finisce mai e che si trasforma nella terra delle opportunità per chiunque, visto che il tracciato rimane performante anche per i pettorali altissimi (da segnalare, tra gli altri, il settimo posto di Simon Jocher col 44). Tra questi c'è anche Guglielmo Bosca, che chiude come migliore degli italiani (nono), appena davanti a Dominik Paris e centra la prima top 10 della sua carriera. Domme è meno brillante rispetto alle prove cronometrate e paga dazio dai migliori soprattutto nella parte centrale. Sabato avrà una seconda chance su una pista dove ha già vinto tre volte in passato, anche se a questo punto ogni pronostico lascia il tempo che trova.

Paris non si ripete in gara, ma resta comunque in top-10

La top 10 della discesa

1. C. ALEXANDER (CAN) 1:44.42 1. N. HINTERMANN (SUI) st 3. M. MAYER (AUT) +0.12 4. B. FEUZ (SUI) +0.19 5. A. KILDE (NOR) +0.20 6. J. CLAREY (FRA) +0.57 7. D. DANKLMAIER (AUT) +0.61 7. S. JOCHER (GER) +0.61 9. G. BOSCA (ITA) +0.68 10. D. PARIS (ITA) +0.70

"Rabbia" Kilde nell'angolo del leader, Mayer lo supera

Una gara cominciata con un'irriconoscibile Vincent Kriechmayr, pulito ma troppo conservativo e alla fine addirittura fuori dai primi 50. Tra i primi a scendere, sembrava aver ben figurato Matteo Marsaglia, ma l'evoluzione della gara rende la sua prova invisibile e porta il veterano azzurro in trentesima posizione, a 1.46 dai due vincitori. Un distacco che in altre discese può valere una comoda top 10, per dire. Nessun punto, invece, per Mattia Casse (37esimo a 1.68) e Christof Innerhofer (42esimo a 1.92). Meglio dell'esperienza fa l'entusiasmo giovanile di Nicolò Molteni, un altro che conserverà nel cassetto dei ricordi questa giornata grazie al suo 14esimo posto finale (a 88 centesimi dalla vetta). Molto lontani, invece, Pietro Zazzi ed Emanuele Buzzi. Tra i big, non ruba l'occhio - per una volta - Marco Odermatt, 15esimo a 91 centesimi.

Per quanto riguarda la classifica di specialità, resta tutto molto aperto ma tre contendenti si avvantaggiano sulla concorrenza. Aleksander Aamodt Kilde, visibilmente stizzito all'angolo del leader nel momento in cui Mayer batte il suo tempo, è in vetta con 490 punti, contro i 487 di Beat Feuz e i 462 di Matthias Mayer. A seguire Marco Odermatt (417), Dominik Paris (382), Niels Hintermann (372) e Vincent Kriechmayr (325). Fuori dai giochi tutti gli altri, quando mancano solo la discesa bis di Kvitfjell e quella in programma alle finali di Courchevel-Meribel.

