Sci Alpino

Coppa del Mondo - Dominik Paris non si ripete in gara, altra top-10 per l'azzurro

KVITFJELL - Ci si aspettava il podio da Dominik Paris dopo le buonissime sensazioni mostrate nell'ultima prova. Tuttavia, l'azzurro perde tanto nella parte centrale e non riesce ad avvicinarsi abbastanza nel tratto in scorrevolezza per stare con i migliori. Chiude al decimo posto a sette decimi di distacco, ma avrà modo di rifarsi il giorno seguente.

00:02:03, un' ora fa