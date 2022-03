Kvitfjell (Norvegia) comincia il terzultimo weekend con la Dominik Paris, capace di segnare il miglior tempo nella giornata di giovedì. L'azzurro andrà a caccia del quarto successo su queste nevi e del terzo podio stagionale. Sulle nevi di(Norvegia) comincia il terzultimo weekend con la Coppa del Mondo di sci alpino . Si parte venerdì con la prima delle due discese, mentre domenica è previsto il Super G. In prova ha brillato, capace di segnare il miglior tempo nella giornata di giovedì. L'azzurro andrà a caccia del quarto successo su queste nevi e del terzo podio stagionale.

12:24 - Danklmaier davanti a Paris

Ad

Daniel Danklmaier è protagonista di una seconda parte di gara eccezionale e si inserisce in rimonta in sesta piazza, facendo scendere Dominik Paris di un'altra posizione.

Pechino 2022 Paris: “Deluso perché volevo il podio, ma ho dato tutto” 07/02/2022 A 06:54

12:18 - Ganong ottavo

Travis Ganong non smentisce la sua bravura nei tratti finali e recupera fino all'ottava posizione, a 83 centesimi da Hintermann. Top 10 al momento chiusa da Odermatt.

12:11 - Hintermann in testa, incredibile!

Attenzione, attenzione! C'è un nuovo leader, è Niels Hintermann! Fortissimo in prova, eccezionale in gara con una prova senza paura e sempre in luce verde! Va al comando con 12 centesimi su Mayer, Kilde giù dal podio! Lo svizzero sogna la prima vittoria in Coppa del Mondo.

12:09 - Cochran sesto

Gara sui tempi di Paris per Ryan Cochran-Siegle, che si inserisce alle spalle dell'azzurro con 67 centesimi di ritardo da Mayer. Marsaglia fuori dalla top 10.

12:06 - Scesi i primi 15

Sono partiti e arrivati i primi 15 della startlist. Mayer è al comando con 7 centesimi su Feuz e 8 su Kilde in un podio cortissimo e regale. Quarto Clarey a 45 centesimi, Paris quinto a 58. Marsaglia decimo e Innerhofer undicesimo, appena scalzati di una posizione dalla discesa di Hemetsberger.

12:04 - Innerhofer lontano

Christof Innerhofer non è al meglio e non trova la brillantezza dei migliori in questa discesa. L'azzurro chiude decimo a 1.80, mentre Marsaglia è sempre nono.

12:01 - Odermatt dietro a Paris

Marco Odermatt chiude settimo a 79 centesimi, perdendo progressivamente nel corso della gara. Un'altra buona gara per il fenomeno svizzero, anche se probabilmente finisce qui la sua corsa alla Coppa di discesa.

11:57 - Paris quinto

Niente da fare in ottica podio per Dominik Paris, che chiude quinto a 58 centesimi da Mayer. Domme paga dazio nella parte centrale dopo un ottimo avvio e una parte finale da primo della classe.

11:50 - Feuz secondo!

Che gara sta venendo fuori?! Beat Feuz fa gara alla pari con Mayer dall'inizio alla fine e chiude secondo a 7 centesimi dall'austriaco, solo un centesimo davanti a Kilde! Classifica cortissima, che spettacolo!

11:48 - Crawford quarto

Altra gara brillante di James Crawford, che chiude quarto a 73 centesimi. Che continuità per il canadese. Clarey resiste sul podio virtuale.

11:45 - Mayer in testa!

Matthias Mayer brucia Kilde per 8 centesimi! Il norvegese si arrabbia nell'angolo del leader! Pazzesco l'austriaco, attaccano al rivale per tutta la gara, ma più veloce nel finale. Importante anche per la classifica di discesa.

11:41 - Kilde primo!

Aleksander Aamodt Kilde si porta in testa con 39 centesimi su Clarey! Il norvegese parte a tutta e costruisce subito un bel tesoretto su Clarey, per poi fare gara alla pari con il francese. Non sarà facile stargli davanti.

11:39 - Baumann secondo

Romed Baumann si piazza secondo a 42 centesimi da Clarey, trovando il feeling che non aveva avuto in prova. Non male il tedesco.

11:36 - Clarey da paura!

Johan Clarey cancella subito il tempo di Marsaglia! Che gara del francese, super scorrevole in ogni tratto e in luce verde per 89 centesimi rispetto all'azzurro. Chissà dove lo porterà questo crono...

11:33 - Marsaglia brillante

Grande gara di Matteo Marsaglia, che aveva già impressionato in prova! L'azzurro rifila 1.25 a un Kriechmayr a questo punto molto opaco. Davvero bravo il nostro veterano, sempre in spinta, pulito, in progressione rispetto all'austriaco.

11:31 - Si parte con Kriechmayr

Vincent Kriechmayr apre le danze a Kvitfjell. L'austriaco chiude in 1:47.13, senza commettere grossi errori. Vedremo se sarà stato anche veloce. Tempo più alto di tre secondi rispetto alle prove.

11:18 - Ultime gare per Jansrud

Kjetil Jansrud chiuderà in casa una carriera strepitosa, condita da cinque medaglie olimpiche, tre medaglie mondiali, 55 podi e 23 vittorie in Coppa del Mondo. chiuderà in casa una carriera strepitosa, condita da cinque medaglie olimpiche, tre medaglie mondiali, 55 podi e 23 vittorie in Coppa del Mondo. Domani (sabato) la sua ultima recita , visto che non ci sarà in Super G.

11:11 - La classifica di disciplina

Lotta ancora apertissima per la classifica di specialità a tre prove dalla fine. In testa c'è Kilde con 445 punti, seguito da Feuz a 437, Mayer a 402, Odermatt a 401, Paris a 356, Kriechmayr a 325. Matematicamente ancora in corsa anche Hintermann, Hemetsberger, Clarey, Bennett, Striedinger e Franz.

Paris da impazzire! 7^ perla sulla Stelvio, rivivi la gara

11:05 - Nona discesa stagionale

Questo venerdì va in scena la nona discesa maschile stagionale sulle undici previste in calendario. Nelle precedenti hanno vinto tre volte Aleksander Aamodt Kilde (Beaver Creek, Wengen 1 e Kitzbühel), una a testa Matthias Mayer (Lake Louise), Bryce Bennett (Val Gardena), Dominik Paris (Bormio), Vincent Kriechmayr (Wengen 2) e Beat Feuz (Kitzbühel 2).

11:00 - Gli italiani al via

Sono ben otto gli azzurri al via di questa discesa. Questi i loro pettorali: 2 Matteo Marsaglia, 11 Dominik Paris, 14 Christof Innerhofer, 25 Mattia Casse, 35 Emanuele Buzzi, 48 Guglielmo Bosca, 54 Nicolò Molteni, 59 Pietro Zazzi.

10:56 - Inizia il fine-settimana dello sci alpino

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di una nuova giornata con la Coppa del Mondo di sci alpino! Alle 11.30 si parte con la prima delle due discese maschili di Kvitfjell (Norvegia).

Segui la discesa maschile di Kvitfjell on demand

Premium Sci alpino Kvitfjell | Discesa uomini 11:15-13:25 Live

Pechino 2022 Che rischio per Mayer! Atterra male e si fa il segno della croce 05/02/2022 A 04:55