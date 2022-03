Sci Alpino

Coppa del Mondo - Si fa quasi tutta la discesa senza bastoncini, che coraggio Henrik Roea!

KVITFJELL - In una delle gare di sci alpino più pazze della storia, c'è spazio anche per il norvegese Henrik Roea: perde un bastoncino nei primi istanti della discesa, butta via l'altro per avere maggior equilibrio e traccia le linee aiutandosi solo con le mani.

00:02:04, un' ora fa