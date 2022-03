Sci Alpino

Coppa del Mondo - Sorpresona Hintermann! Prima vittoria in carriera davanti ai mostri sacri, la discesa dell'elvetico

KVITFJELL - Niels Hintermann fa il colpaccio nella prima delle due discese in programma in Norvegia. Gara della vita per il 26enne elvetico, che si prende il lusso di lasciarsi alle spalle di poco più di un decimo i primi tre della classifica di specialità, tutti vicini tra loro.

00:02:07, un' ora fa