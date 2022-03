Lenzerheide (Svizzera), va in scena il gigante femminile: sarà ancora Sara Hector la donna da battere? Chi avrà la meglio tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova nella lotta per la classifica generale? Federica Brignone e Marta Bassino riusciranno a salire sul podio? A Kvitfjell (Norvegia), c'è invece il Super G maschile. Sarà ancora sfida tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt? Dominik Paris sarà della partita dopo la vittoria in discesa? La terzultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 si chiude con due gare che promettono spettacolo. A(Svizzera), va in scena il: sarà ancora Sara Hector la donna da battere? Chi avrà la meglio tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova nella lotta per la classifica generale? Federica Brignone e Marta Bassino riusciranno a salire sul podio? A(Norvegia), c'è invece il. Sarà ancora sfida tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt? Dominik Paris sarà della partita dopo la vittoria in discesa?

È tornato Paris! Dominio in discesa, rivivi la gara

11:20 - Paris ottimo secondo!!

Lenzerheide La "solita" Hector guida il gigante, Brignone quinta 38 MINUTI FA

Fantastica prova di Dominik Paris! L'azzurro è l'unico a tenere testa a questo Kilde, fa tremare il norvegese quando si trova in luce rossa di soli 6 centesimi a metà tracciato. Al traguardo il 32enne altotatesino è secondo, a 21 centesimi di distacco. Un altro in mezzo tra i due principali contendenti della coppa di specialità.

11:17 - Odermatt lontano, niente coppa di specialità!

Non si è mai trovato a suo agio su questa pista, e anche oggi, nel giorno decisivo per rimanere in corsa per la coppa di Super G, Marco Odermatt fatica tantissimo. Un grosso errore sul salto lo porta indietro di più di un secondo, non riesce a recuperare su Kilde per tutto il resto della pista e chiude settimo. Kilde è vicinissimo alla coppa di specialità.

11:13 - Impressionante Kilde!!

Aleksander Aamodt Kilde fa paura! Il norvegese usa tutta la potenza sugli sci per dominare (finora) il Super G. Nonostante si sia seduto in un tratto, rischiando tantissimo, e sia andato lungo di linea sotto a certe porte, a causa dell'alta velocità, taglia il traguardo un vantaggio di 73 centesimi su Kriechmayr. È lui l'uomo da battere, Odermatt è avvisato, non può sbagliare.

11:10 - Kriechmayr vola!

Vincent Kriechmayr pennella alla grande l'Olympiabakken, chiudendo un weekend iniziato malissimo in crescendo. Il tempo dell'austriaco (1:26.64) sarà difficile da battere.

11:05 - Cochran-Siegle passa in testa

Il connazionale Ryan Cochran-Siegle fa decisamente meglio, soprattutto nel tratto conclusivo in scorrevolezza. Il vice-campione olimpico in carica abbassa il miglior crono di 43 centesimi.

11:02 - Ganong primo a tagliare il traguardo

Travis Ganong, salito sul podio in un'occasione in questa Coppa del Mondo, fa segnare il primo crono di riferimento: 1:27.34. Vedremo se sarà un tempo competitivo.

10:58 - Gli azzurri in gara

Assente Mattia Casse dopo la pesante caduta del giorno precedente , che gli ha procurato la rottura del piatto tibiale. I pettorali dei sei italiani al via: 10 Paris, 18 Innerhofer, 31 Bosca, 39 Buzzi, 51 Molteni e 53 Marsaglia.

10:56 - Tutto pronto per il Super G maschile!

Ci spostiamo a Kvitfjell, dove tra pochi istanti prende il via il Super G maschile. Potrebbe decidersi già oggi la coppetta di specialità tra Kilde e Odermatt, con il primo che ha 61 punti di vantaggio sul secondo. I due hanno vinto tutte le gare stagionali di questa specialità, tranne quella di Pechino 2022.

10:55 - Prima manche in ghiaccio

L'unica variazione di rilievo è l'inserimento della slovena Tina Robnik in ottava posizione col pettorale 28. Per il resto le posizioni sono consolidate, con Hector davanti a Shiffrin e Worley. Staccate le altre, con Brignone quinta a un secondo e Curtoni decima a 1.69. Fuori Bassino e Vlhova.

10:44 - Nessun inserimento

Si susseguono le atlete, ma nessuna riesce a segnare un tempo che vale la top 10. Classifica ormai in ghiaccio.

10:34 - Scese le prime 20

Sara Hector comanda il gigante quando sono scese le prime 20 della startlist. Dietro di lei Shiffrin (+0.11) e Worley (+0.16). Staccate le altre, con Brignone quinta a un secondo esatto. Fuori Petra Vlhova e Marta Bassino, non è partita Lara Gut-Behrami.

10:29 - Curtoni in top 10

Elena Curtoni perde molto nel segmento centrale, ma si difende bene in fondo e chiude nona a 1.66 da Hector. Non male l'azzurra.

10:28 - Holdener così così

Wendy Holdener non incanta e perde progressivamente e chiude ottava a 1.64.

10:24 - Liensberger in difficoltà

Tanta fatica per Katharina Liensberger, fuori ritmo per tutta la gara. L'austriaca chiude nona a 1.83.

10:22 - Truppe in zona Brignone

Anche Katharina Truppe si inserisce in zona "top 5", chiudendo in crescendo al sua gara e piazzandosi sesta a 1.07 da Hector.

10:21 - Hrovat bene

Ottima manche di Meta Hrovat, che si inserisce in quarta posizione a 75 centesimi da Hector. Eccezionale tratto finale per la slovena.

10:17 - Robinson fuori

Anche Alice Robinson esce di scena! La neozelandese si salva di potenza un paio di volte ma poi non riesce a restare nel tracciato.

10:16 - Gisin dietro a Brignone

Michelle Gisin "macchia" con una parte centrale molto negativa una prova discreta. Chiude quinta a 1.32, subito dietro a Federica Brignone.

10:14 - Mowinckel fatica

Anche Ragnhild Mowinckel va in difficoltà nel primo tratto, molto esigente, e non trova mai la velocità ideale. La norvegese chiude quinta a 1.69. Gara divisa in due al momento, con Hector, Shiffrin e Worley nettamente avanti rispetto alle altre. Brignone quarta a un secondo esatto.

10:12 - Gasienica lontana

Maryna Gasienica-Daniel ne combina di tutti i colori nella parte alta e disputa un manche sempre all'inseguimento. Chiude quinta a 2.22 da Hector, ultima tra le atlete giunte al traguardo.

10:10 - Hector al comando

Ancora Sara Hector! La svedese va al comando con 11 centesimi su Shiffrin. Eccezionale nella parte alta, aggressiva e veloce come nessuna. Paga qualcosa in fondo, ma è ancora lei la donna da battere.

10:07 - Bassino esce

Nooooooooo! Marta Bassino fuori da poche curve! L'azzurra perde la linea e inforca una porta. Questa non ci voleva...

10:05 - Worley attaccata a Shiffrin

Ottima manche di Tessa Worley, in luce verde per tutta la gara e seconda per appena cinque centesimi sul traguardo.

10:04 - Brignone rischia

Che rischio per Federica Brignone! Dopo un primo settore in difesa, l'azzurra si inciampa e resta nel tracciato con un guizzo. Gara a fasi alterne per lei, bene nella parte centrale, ma con un errore importante nel finale. Paga 89 centesimi da Shiffrin.

10:03 - Vlhova fuori!

Attenzione, attenzione! Petra Vlhova fuori! La slovacca si inclina in una curva verso destra, tocca con lo scarpone ed esce dal tracciato! Uscita pesantissima in ottica classifica generale!

10:02 - Shiffrin non male

Mikaela Shiffrin "scoda" un po' nella parte alta, ma è protagonista di una prova abbastanza pulita. La statunitense chiude in 1:01.22.

10:01 - Non parte Lara Gut

La prima a scendere sarà Mikaela Shiffrin, visto che Lara Gut-Behrami non parte per un problema al ginocchio.

9:47 - Hector comanda la classifica di specialità

Sara Hector è stata quasi ingiocabile in questa stagione in gigante e comanda la classifica di disciplina con 426 punti. Seguono Tessa Worley con 367, Mikaela Shiffrin con 361, Petra Vlhova con 331 e Marta Bassino con 196.

9:38 - Le italiane

Sono sette le italiane al via di questo gigante. Questi i loro pettorali di partenza: 4 Federica Brignone, 6 Marta Bassino, 17 Elena Curtoni, 39 Karoline Pichler, 40 Roberta Midali, 42 Roberta Melesi, 44 Asja Zenere.

9:34 - Terzultimo gigante femminile

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta scritta di un'altra giornata con la Coppa del Mondo di sci alpino. Si parte con la prima manche del gigante femminile di Lenzerheide, terzultima prova stagionale in questa disciplina.

