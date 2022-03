Sci Alpino

Quando Dominik Paris realizzò la doppietta a Kvitfjell nel 2019, involandosi verso la coppa di Super G

KVITFJELL - La località norvegese rievoca bellissimi ricordi nella mente di Dominik Paris. Qui ha vinto in tre occasioni e trovato quattro podi. Nel 2019 l'altoatesino fece doppietta in discesa e Super G; in quest'ultima specialità, il successo lo proiettò verso la conquista della coppa, dopo l'oro iridato nella stessa stagione.

