Con una riunione online a causa della pandemia, il subcomitato della FIS che si occupa dello sci alpino ha sancito una svolta storica nella struttura della Coppa del Mondo, eliminando il vecchio schema di gare a favore dell'uguaglianza: a partire dalla stagione 2021/2022 le discipline tecniche e quelle veloci avranno lo stesso numero di gare in calendario. Manca solo la ratifica definitiva, che è prevista per giugno.

Un traguardo fondamentale per i velocisti, che negli ultimi anni si sono visti svantaggiati nella corsa alla Coppa del Mondo generale a causa di una programmazione nettamente sbilanciata verso le discipline tecniche, dove era possibile accumulare molti più punti.

Sci Alpino Kristoffersen cade con moto da cross: frattura al piede sinistro 07/05/2021 A 10:54

Lo strano caso di Kilde

L'unico a sfatare questo tabù è stato Aleksande Aamodt Kilde, vincitore della Coppa del Mondo 2019-2020, ma a onor del vero va detto che la stagione era stata fortemente influenzata dall'arrivo della pandemia di coronavirus e che il finale di stagione è stato piuttosto travagliato. Bravo comunque lui a essere davanti a tutti nel momento in cui i battenti sono stati chiusi in anticipo, perché come dicevamo era già da un po' che il circo bianco si lamentava di questa evidente disparità di possibilità tra gli uomini/donne jet e gli specialisti di gigante e slalom. Ora, finalmente, questa disparità viene appianata.

Il dettaglio delle gare

Nel maschile la differenza era più marcata, meno lo era nel femminile dove ci sono tantissime atlete polivalenti, prima su tutte la vincitrice della Coppa del Mondo 2020-2021 Petra Vlhova, che si è presentata al cancelletto di partenza di ogni gara. Detto questo, la distribuzione delle 38 gare in programma sarà la seguente:

Donne

18 gare tecniche: 9 giganti + 9 slalom

18 gare veloci: 10 discese + 8 SuperG

1 parallelo

1 team event (nelle finali di Courchevel/Meribel)

Uomini

18 gare tecniche: 8 giganti + 10 slalom

18 gare veloci: 11 discesa + 7 SuperG

1 parallelo

1 team event (nelle finali di Courchevel/Meribel)

Le altre novità

Come spicca dal conteggio, nemmeno quest'anno ci saranno le combinate e i paralleli sono stati ridotti di molto, con buona pace del pubblico, che si era appassionato al format televisivo, ma che si era rassegnato a considerarle gare "di serie B" in quanto spesso disertate dai big per via dei numerosi infortuni verificatisi nel tempo.

segue

2013, 2017, 2019: le tre perle di Paris in discesa sulla Streif

Coppa del Mondo 2020-21 Goggia: "Per migliorare devo allenarmi coi maschi" 28/04/2021 A 11:18