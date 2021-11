La discesa maschile di Lake Louise on demand

20:21 - Clarey attardato

Finisce molto più indietro Johan Clarey, ad oltre un secondo e mezzo dal leader Kriechmayr.

20:19 - Odermatt subito dietro

Buona discesa di Odermatt nel complesso per uno che non è un puro velocista. Secondo posto a 17 centesimi da Kriechmayr.

20:17 - Kriechmayr primo a scendere

1:47.47 è il crono di Vincent Kriechmayr, sicuramente da prendere come riferimento. Visibilità piatta a causa del meteo nuvoloso.

20:12 - I sette azzurri in gara

Non solo Paris e Innerhofer, ovviamente. Matteo Marsaglia si presenta al cancelletto da outsider, partirà col 21. Poi Emanuele Buzzi col 34, Mattia Casse col 36, Riccardo Tonetti col 42 e Guglielmo Bosca col 49. Per questi ultimi l'obiettivo è cercare di ottenere un piazzamento nei trenta.

20:08 - L'ordine di partenza

Il campione del mondo in carica Vincent Kriechmayr apre le danze, seguito da Odermatt, Clarey, Hemetsberger, Feuz, Cochrain-Siegle, Mayer e Bennett. Dominik Paris scenderà col pettorale 9, Innerhofer con il 12. Attenzione a Max Franz col 15, veloce nelle prove, e Aleksander Aamodt Kilde col 19.

20:02 - I precedenti

I precedenti su questo tracciato sorridono agli italiani. In particolare, due anni fa Dominik Paris conquistò due podi nel weekend tra discesa e superG, mentre nel 2018 la coppia Innerhofer-Paris salì sul podio insieme in discesa (secondo e terzo posto). Arriverà la conferma per la terza edizione consecutiva?

19:57 - I protagonisti di oggi

Abbiamo assistito finora a due sole tappe di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, il gigante d'apertura di Sölden e il parallelo di Lech. Ad eccezione di Marco Odermatt, leader della classifica generale, tutti i big della velocità faranno il loro debutto stagionale, dopo che ieri è stata annullata la prima discesa . Tra questi gli austriaci Kriechmayr e Mayer, l'elvetico Feuz, gli americani Cochrain-Siegle e Ganong, ma soprattutto i nostri azzurri Dominik Paris e Christof Innerhofer.

19:50 - Sta per iniziare la discesa maschile

discesa libera maschile della stagione di Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Buonasera a tutti amici di Eurosport! Dopo la cancellazione del gigante femminile ci spostiamo a Lake Louise, dove sta per partire la primamaschile della stagione di

Killington, VT Il gigante femminile di Killington è cancellato 3 ORE FA