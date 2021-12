Bormio non raddoppia, ma addirittura triplica. Sarà una fine d’anno sulla Stelvio per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, visto che oltre alla discesa e al superG già in programma, si terrà anche un secondo supergigante, quello che era stato cancellato lo scorso weekend a Lake Louise.

Sarà dunque tripletta per Bormio, che va a completare un dicembre ricchissimo di gare italiane. Infatti si parte dalla Val Gardena sulla Saslong a metà mese e poi spazio a due grandi classiche come il gigante dell’Alta Badia (doppio gigante in questa stagione) sulla Gran Risa e poi lo slalom sulla 3Tre di Madonna di Campiglio tra il 19 ed il 22 dicembre.

Ad

A Bormio si correrà il 28 la discesa e poi il 29 ed il 30 spazio al superG. Una decisione della FIS, che ha sicuramente reso felice Dominik Paris, che è il padrone della Stelvio con sei successi su questa pista, di cui quattro consecutivi tra 2018 e 2019. Sono cinque le affermazioni in libera, mentre in supergigante un solo successo tre anni fa davanti a Matthias Mayer.

Lake Louise Cancellato anche il superG di Lake Louise: troppa neve 28/11/2021 A 16:53

l’americano Ryan Cochran-Siegle davanti all’austriaco Vincent Kriechmayr e al norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Il migliore degli azzurri era stato Dominik Paris in diciottesima posizione, ma che stava recuperando ancora dall’infortunio al ginocchio. Lo scorso anno ad imporsi in superG era stato a sorpresadavanti all’austriaco Vincent Kriechmayr e al norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Il migliore degli azzurri era stato Dominik Paris in diciottesima posizione, ma che stava recuperando ancora dall’infortunio al ginocchio.

Paris inforca ed esce in SuperG a Beaver Creek

Lake Louise Perde lo sci, cade, prende la porta in faccia: povero Raffort! 27/11/2021 A 21:35