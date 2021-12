Sofia Goggia, che cosa dovremmo dire ora? La 29enne bergamasca firma una pazzesca tripletta, trionfando anche in Super G a Lake Louise, dopo le due discese dei giorni precedenti. Una vittoria più "sofferta", date anche le sue caratteristiche tecniche, ma non per questo meno spettacolare. Goggia lascia qualche speranza a Lara Gut soltanto nella prima metà di gara, poi prende velocità e brucia la campionessa del mondo in carica nel tratto conclusivo. Quasi al cardiopalma, come ci aveva abituato fino all'anno scorso. È grande Italia con Federica Brignone quinta ed Elena Curtoni settima. Se dopo la prima discesa eravamo già in carenza di aggettivi per descrivere, che cosa dovremmo dire ora? La 29enne bergamasca firma una pazzesca tripletta,, dopo le due discese dei giorni precedenti. Una vittoria più "sofferta", date anche le sue caratteristiche tecniche, ma non per questo meno spettacolare. Goggia lascia qualche speranza a Lara Gut soltanto nella prima metà di gara, poi prende velocità e brucia la campionessa del mondo in carica nel tratto conclusivo. Quasi al cardiopalma, come ci aveva abituato fino all'anno scorso. È grande Italia con Federica Brignone quinta ed Elena Curtoni settima.

Goggia da impazzire! Suo anche il Super G, rivivi la gara

Per Sofia Goggia si tratta della quarta vittoria e decimo podio in Super G in Coppa del Mondo, risultato che mancava dapprima della situazione dettata dal Covid-19. Ma soprattutto va messa in risalto l'impresa della bergamasca: tre vittorie consecutive in altrettanti giorni sulla pista di Lake Louise è un'impresa del calibro di due grandi sciatrici come Katja Seizinger (1997) e Lindsey Vonn (2011, 2012, 2015).

Goggia raddoppia in discesa, risuona l'inno di Mameli

Reagisce d'orgoglio la detentrice della coppa di specialità Lara Gut-Behrami: dopo due discese anonime a causa di problemi di salute, l'elvetica si è riscattata con il secondo posto a 11 centesimi da Goggia, l'unica all'altezza della campionessa olimpica di discesa libera in tutto il fine settimana. Sorprende la costanza di risultati della ticinese in Super G: sei podi di fila e mai fuori dalle cinque dalla scorsa stagione. Un'altra gara a ridosso della zona punti sarebbe stata una beffa per colei che si è vaccinata in extremis pur di prender parte alla "tournée" nordamericana.

A seguire le austriache Mirjam Puchner, sul terzo gradino del podio come nella prima discesa, e Tamara Tippler, quarta a mezzo secondo. Ma l'unica ad aver messo paura alla bergamasca è stata Mikaela Shiffrin: più veloce fino a metà tracciato, perde velocità e la zona podio sul tratto in scorrimento. La fuoriclasse statunitense leader della Coppa del Mondo generale chiude comunque al sesto posto (+0.58), decisamente il miglior piazzamento del weekend.

1. S. GOGGIA (ITA) 1:18.28 2. L. GUT-BEHRAMI (SUI) +0.11 3. M. PUCHNER (AUT) +0.44 4. T. TIPPLER (AUT) +0.50 5. F. BRIGNONE (ITA) +0.53 6. M. SHIFFRIN (USA) +0.58 7. E. CURTONI (ITA) +0.64 8. R. SIEBENHOFER (AUT) +1.00 9. J. HAEHLEN (SUI) +1.03 9. M.M. GAGNON (CAN) +1.03

Grande Italia, dicevamo. La nostra nazionale è l'unica ad aver piazzato tre atlete nelle prime sette, grazie alle due ottime discese di Federica Brignone - quinta a +0.53 e in zona podio fino alla prova di Goggia - ed Elena Curtoni, settima alle spalle di Shiffrin. Entra tra le migliori quindici anche Francesca Marsaglia (14^ a +1.11), forse penalizzata dal pettorale di partenza, dato che è scesa per prima su un tracciato quasi totalmente in ombra, a differenza di tutte le altre le migliori. Vanno a punti infine Roberta Melesi e Nicol Delago, rispettivamente in 23^ e 28^ posizione. A dimostrazione che le azzurre ci faranno divertire in Super G per tutta la stagione

