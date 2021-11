Il superG maschile di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino, è stato cancellato a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla località canadese, proprio come era successo venerdì quando era stata annullata la prima discesa libera.

La troppa neve caduta sulla pista nel corso della nitte e durante le prime ore della mattina ha costretto gli organizzatori a evitare la competizione agonistica e così il fine settimana si conclude con la sola discesa di ieri portata a termine sulle tre gare originariamente in programma. La gara era prevista per le ore 20:15.

Beaver Creek (USA) dove sono programmate ben quattro gare in quattro giorni: due superG (2-3 dicembre) e due discese libere (4-5 dicembre), anticipate da una prova cronometrata il 1° dicembre. Nella località statunitense verrà recuperata la A questo punto il Circo Bianco si trasferisce a: due superG (2-3 dicembre) e due discese libere (4-5 dicembre), anticipate da una prova cronometrata il 1° dicembre. Nella località statunitense verrà recuperata la discesa cancellata l’altro ieri a Lake Louise , per il superG annullato oggi bisognerà trovare un’altra località e un altro buco nel calendario. La stagione non è di certo iniziata nel migliore dei modi, il meteo si sta rivelando ballerino e l’annata agonistica dello sci alpino deve ancora entrare nel suo vivo dopo gli antipasti di Soelden e Lech.

La speranza è che il meteo sia clemente a Beaver Creek, onde evitare altre cancellazioni e/o rinvii che intasino ulteriormente il già affollato calendario. Per il momento è previsto sole per tutta la settimana, sarebbe un’autentica manna dal cielo per gli atleti.

