La stagione della velocità di Coppa del Mondo deve aspettare ancora il suo debutto: la prima delle due discese maschili in programma a Lake Louise, infatti, è saltata.

Era già stata cancellata l'ultima prova cronometrata per la troppa neve, ma l'abbondante nevicata sulla regione dell'Alberta non si è fermata e così, con qualche ora di anticipo, la direzione di gara ha deciso per ragioni di sicurezza di non far disputare la gara.

Si attende dunque la prova di sabato, che teoricamente doveva essere il giorno a rischio meteo più alto, per veder esordire Paris , Feuz, Kilde e tutti i fenomeni della velocità.

