Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/2023 - Goggia funambolica nel SuperG, vicina al podio nonostante due errori: rivivila

SCI ALPINO - Si interrompe l'egemonia di Sofia Goggia a Lake Louise nel SuperG che chiude un fine settimana perfetto fino a quel momento per l'azzurra. La 30enne bergamasca sbaglia sul muro, poi recupera più di sei decimi nel piano conclusivo. Una reazione d'orgoglio pazzesca, ma che purtroppo non basterà nemmeno per salire sul podio: chiude quinta a 36 centesimi dalla vincitrice.

00:01:53, 25 minuti fa