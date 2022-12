successo di Goggia. Fanno quattro di fila per la bergamasca in Canada dopo la clamorosa tripletta dell'anno scorso. Questa volta non domina, conquista al cardiopalma una vittoria che le permette di mantenere ancora cucito sulla tuta il pettorale rosso, simbolo della migliore sul circuito in discesa libera. Perché quando è in condizione, smaltite in estate le ultime scorie dell'4 sulla campionessa olimpica Corinne Suter e 6 sull'austriaca Cornelia Huetter. 363 giorni dopo, la musica non cambia. Lake Louise è Lake-Sofia. La località dell'Alberta ribattezzata colonia dell'ennesimo inizio stagione bagnato col. Fannodopo la clamorosa tripletta dell'anno scorso. Questa volta non domina, conquista al cardiopalma una vittoria che le permette di mantenere ancora cucito sulla tuta il pettorale rosso, simbolo della migliore sul circuito in discesa libera. Perché quando è in condizione, smaltite in estate le ultime scorie dell' infortunio di Cortina , la sua classe è impareggiabile. Composta per tutto il lunghissimo tracciato della Men's Olympic, capace di creare velocità persino dove manca pendenza: piccole accortezze, ma quei pochi centesimi decisivi,

La top-10

1. S. GOGGIA (ITA) 1:47.81 2. C. SUTER (SUI) +0.04 3. C. HUETTER (AUT) +0.06 4. M. PUCHNER (AUT) +0.35 5. I. STUHEC (SLO) +0.42 6. N. ORTLIEB (AUT) +0.95 7. K. WEIDLE (GER) +0.97 8. E. CURTONI (ITA) +1.04 9. J. HAEHLEN (SUI) +1.06 10. J. FLURY (SUI) +1.18

Vittoria non scontanta, nonostante l'azzurra partisse favorita. In primis perché prima del debutto in discesa in Coppa del Mondo nessuno aveva riferimenti riguardo alla sua condizione fisica, dato che aveva chiuso la stagione sciando con un ginocchio ancora indebolito per difendere la sua terza sfera di cristallo. Ma soprattutto per una concorrenza più agguerrita. Il primo vero riferimento cronometrico è quello di Mirjam Puchner, ma l'austriaca viene surclassata in quasi tutti i settori da Sofia e deve accontentarsi di un risultato ai piedi del podio. Suter e Huetter, conoscenze già note, devono già inseguire nel tratto iniziale - nonostante non sia mai stato punto di forza dell'azzurra su questo pendio - ma rimontano sul Fall Away, passando provvisoriamente davanti e facendo traballare la leadership di Goggia. La gara si gioca sul filo della perfezione nel lungo piano conclusivo, dove la capacità di far scorrere gli sci premia la bergamasca per una manciata di centesimi. Impressionante, se si pensa che la vicecampionessa olimpica abbia ancora margine, come ribadito da lei stessa al termine della gara, in vista della discesa-bis di sabato.

Goggia vs Suter, la sfida per la Coppa di discesa riparte

Nina Ortlieb ritrovata dopo un grave infortunio e Ilka Stuhec: il cambio di materiali rilancia la slovnea, quinta mangiando quasi due decimi all'azzurra da metà in poi. Resta sotto al secondo di ritardo anche Kira Weidle, ma la tedesca ha la sfortuna di scendere subito dopo la futura vincitrice, dando ulteriore dimostrazione della prestazione stratosferica di Goggia, che continua a tremare anche una volta essersi assicurata il trionfo, questa volta per il freddo. Non è tranquilla Goggia nemmeno dopo essersi messa alle spalle le tre citate. L'Austria ha ancora una carta pericolosa da giocarsi, unaritrovata dopo un grave infortunio e velocissima nelle precedenti prove : chiude a quasi un secondo, pagando dazio sul muro. A proposito di atlete redivive,: il cambio di materiali rilancia la slovnea, quinta mangiando quasi due decimi all'azzurra da metà in poi. Resta sotto al secondo di ritardo anche Kira Weidle, ma la tedesca ha la sfortuna di scendere subito dopo la futura vincitrice, dando ulteriore dimostrazione della prestazione stratosferica di Goggia, che continua a tremare anche una volta essersi assicurata il trionfo, questa volta per il freddo.

Le altre italiane: Curtoni in top-10, più indietro le Delago

Ottimo avvio di stagione anche per Elena Curtoni, ottava a poco più di un secondo di ritardo, ma vicina a Goggia fino al piano conclusivo, punto debole della valtellinese. La scelta di concentrarsi sul primo weekend all'insegna della velocità la riappaga. Fuori dalla top-10 Nicol Delago per colpa di una sbavatura nel tratto più tecnico, superata dalle elvetiche Haehlen e Flury, più la francese Miradoli.

Laura Pirovano, a punti alla prima in Coppa del Mondo dopo l'infortunio al crociato che l'ha tenuta ai box per un'intera stagione. Unica delusione tricolore la medagliata olimpica Può continuare a sorridere Marta Bassino, che questa discesa non avrebbe nemmeno dovuto disputarla secondo i piani iniziali, invece incamera qualche punto che dà sempre più morale in vista del primo SuperG: un avvio sempre più convincente, dopo il secondo posto in gigante . Ben ritrovata anche, a punti alla prima in Coppa del Mondo dopo l'infortunio al crociato che l'ha tenuta ai box per un'intera stagione. Unica delusione tricolore la medagliata olimpica Nadia Delago , solo 27ª. Fuori dalla zona punti Karoline Pichler e Roberta Melesi.

Vittoria numero 13 in discesa, meglio di Isolde Kostner

Goggia ricomincia allo stesso modo di come aveva iniziato la precedente stagione: in discesa, non capitava dai tempi di Lindsey Vonn (2012 e 2013) che un'atleta vincesse al debutto in Coppa del Mondo per due volte di fila. Aggiornando i tabellini, il suo nome figura per la quarta volta di fila nell'albo d'oro di Lake Louise, raggiungendo la connazionale Isolde Kostner e pronta a sorpassarla già domani. Che intanto però è già stata superata dalla bergamasca in un'altra graduatoria, quella delle italiane più vincenti in discesa: diventano 13 successi per Sofia, ora settima all-time e prima assoluta nel Bel Paese. Un record pronto ad essere ritoccato nella gara di sabato, questa volta alle 20:30.

