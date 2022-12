Sofia Goggia a Lake Louise. Nel Super G che chiude il trittico canadese e la parentesi nordamericana prima del rientro in Europa della Coppa del Mondo di sci alpino, la bergamasca chiude al quinto posto e non senza dare spettacolo. Attardata nella parte alta e pasticciona nella zona del Fishnet e del Fall Away, la regina della discesa libera si esibisce in un clamoroso recupero nel tratto di lancio verso il rush finale, mancando il podio per 20 centesimi. Seconda al traguardo dietro alla norvegese Ragnhild Mowinckel (terza a fine gara), viene poi scavalcata anche dalla vincitrice Corinne Suter e dalla seconda classificata Cornelia Hütter. Italia giù dal podio in Canada dopo sette gare consecutive, ma brillante anche con Elena Curtoni (sesta, appena dietro alla compagna di squadra) e Laura Pirovano (nona col pettorale 36). Si ferma a cinque la striscia di successi consecutivi di. Nelche chiude il trittico canadese e la parentesi nordamericana prima del rientro in Europa della Coppa del Mondo di sci alpino, la bergamasca chiude al quinto posto e non senza dare spettacolo. Attardata nella parte alta e pasticciona nella zona del Fishnet e del Fall Away, la regina della discesa libera si esibisce in un clamoroso recupero nel tratto di lancio verso il rush finale, mancando il podio per 20 centesimi. Seconda al traguardo dietro alla norvegese(terza a fine gara), viene poi scavalcata anche dalla vincitricee dalla seconda classificata. Italia giù dal podio in Canada dopo sette gare consecutive, ma brillante anche con(sesta, appena dietro alla compagna di squadra) e(nona col pettorale 36).

La top 10 del Super G

1. C. SUTER (SUI) 1:20.75 2. C. HÜTTER (AUT) +0.02 3. R. MOWINCKEL (NOR) +0.16 4. M. PUCHNER (AUT) +0.26 5. S. GOGGIA (ITA) +0.36 6. E. CURTONI (ITA) +0.39 7. R. SIEBENHOFER (AUT) +0.51 8. M. M. GAGNON (CAN) +0.73 9. L. PIROVANO (ITA) +0.76 10. J. FLURY (SUI) +0.78

Anche tre austriache in top 10, visto che Mirjam Puchner brilla anche in Super G e chiude quarta e Ramon Siebenhofer, la prima di giornata a impressionare, è settima. Delude ancora Lara Gut-Behrami, che esce con le ossa rotte (mentalmente parlando) dalla tappa di Lake Louise. Confusa nelle due discese, addirittura fuori in questo Super G dopo aver sbagliato completamente la linea prima del muro. Una brutta botta per lei, dopo il successo nel gigante di Killington.

