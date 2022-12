Lake Louise, che non diventerà la seconda casa di Sofia Goggia ma di certo resterà una delle località di gara a cui restare più affezionata. Sulla "Men'Olympics" (con partenza abbassata causa vento), la bergamasca vince la seconda discesa in due giorni, stavolta con margine Nina Ortlieb e dalla svizzera Corinne Suter che le fanno compagnia sul podio. L'azzurra danza sulle nevi canadesi e ci aggiunge un pizzico di aggressività in più rispetto a gara-1, per ottenere il successo numero 19 in Coppa del Mondo. E se nella classifica di specialità il percorso è netto, il Super G di domenica potrebbe portarle anche il pettorale rosso di leader della classifica generale. La trama si modifica leggermente, ma il finale è lo stesso di venerdì. Lo stesso delle ultime quattro gare in quel di, che non diventerà la seconda casa dima di certo resterà una delle località di gara a cui restare più affezionata. Sulla "Men'Olympics" (con partenza abbassata causa vento), la bergamasca vince la seconda discesa in due giorni, stavolta con margine dopo la vittoria thrilling di venerdì . Merito di un tratto di scorrimento finale dove scava un solco clamoroso per seminare la concorrenza, a partire dall'austriacae dalla svizzerache le fanno compagnia sul podio. L'azzurra danza sulle nevi canadesi e ci aggiunge un pizzico di aggressività in più rispetto a gara-1, per ottenere il successo numero 19 in Coppa del Mondo. E se nella classifica di specialità il percorso è netto, il Super G di domenica potrebbe portarle anche il pettorale rosso di leader della classifica generale.

Goggia senza rivali! Rimonta e raddoppia in discesa, rivivi la vittoria

La top 10 della discesa

1. S. GOGGIA (ITA) 1:28.96 2. N. ORTLIEB (AUT) +0.34 3. C. SUTER (SUI) +0.37 4. J. HAEHLEN (SUI) +0.59 5. I. STUHEC (SLO) +0.96 6. M. PUCHNER (AUT) +0.96 7. NI. DELAGO (AUT) +1.05 8. M. GISIN (SUI) +1.16 9. R. MOWINCKEL (NOR) +1.17 10. R. MIRADOLI (FRA) +1.26

Quarto posto per un'altra svizzera, Joana Haehlen, la prima a segnare un tempo da pollice alto con il pettorale numero 6. La seguono la rediviva Ilka Stuhec, che dall'orlo del ritiro è tornata a gareggiare per posizioni di vertice nella specialità in cui è stata due volte campionessa del mondo, l'austriaca Mirjam Puchner, che ha brillato a Lake Louise in questi giorni e la seconda delle italiane: Nicol Delago. Dodicesima e settima, ottimi piazzamenti per ritrovare fiducia e puntare al livello da podio espresso prima dell'infortunio. Segnali di ripresa anche da Michelle Gisin (ottava), in sordina in questo primo scorcio di stagione dopo il cambio di materiali. Chiudono la top ten la norvegese Ragnhild Mowinckel e la francese Romane Miradoli, due atlete da tenere d'occhio nel Super G domenicale. Dove proverà a battere un colpo anche Lara Gut-Behrami, opaca (13ª) come venerdì.

