Dalla gloria di Levi al weekend deludente (per i suoi standard) a Killington. Mikaela Shiffrin ha cambiato espressione nel giro di una settimana, sconfitta sulle nevi "di casa" ma ancora in vetta alla classifica generale. Un obiettivo nei pensieri della fuoriclasse di Vail, che però non sembra curarsene troppo per il momento. La statunitense, infatti, ha deciso di saltare la tappa di Lake Louise, dove atlete come Sofia Goggia e Lara Gut-Behrami potrebbero anche sfilarle il pettorale rosso con tre risultati pesanti, e di concentrarsi su ciò che verrà dopo. Le gare tecniche del Sestriere, per la precisione, in programma nel weekend del 10 e 11 dicembre.

Una decisione di cui si mormorava già da qualche giorno, ma presa prima del weekend di Killington, a quanto pare. Prima dell'inizio della stagione, Shiffrin aveva dichiarato di voler disputare più gare veloci (soprattutto in Super G) e gli allenamenti estivi erano andati anche in quella direzione. Non quelli più recenti, però, visto che Mikaela è stata impegnata sulle nevi di Levi mentre molte rivali mettevano chilometri nelle gambe a Copper Mountain. Il suo debutto in una gara veloce potrebbe avvenire a Sankt Moritz (16-18 dicembre), dove è stata capace di ottenere già una vittoria e quattro podi totali in Super G durante la sua carriera.

