Lake Louise si è interrotta, ma Sofia Goggia si ritiene soddisfatta del quinto posto finale, pur non avendo raggiunto il podio. Dopo un inizio a dir poco negativo, su ammissione della stessa bergamasca, con una perfetta parte finale Goggia ha guadagnato sulle rivali, risultando sul traguardo la migliore delle italiane in gara oggi. Ecco le dichiarazioni dell’azzurra rilasciate alla Fisi al termine della prova. La striscia di cinque vittorie consecutive in quel disi è interrotta, ma il risultato conquistato nel Super G valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023 resta comunque positivo.si ritiene soddisfatta del quinto posto finale, pur non avendo raggiunto il podio. Dopo un inizio a dir poco negativo, su ammissione della stessa bergamasca, con una perfetta parte finale Goggia ha guadagnato sulle rivali, risultando sul traguardo la migliore delle italiane in gara oggi. Ecco le dichiarazioni dell’azzurra rilasciate alla Fisi al termine della prova.

“Per la sciata che ho messo in pista il risultato è buono. Ho sciato proprio male nella prima parte dove ho sofferto, avevo bassa velocità e poca curva, lì mi sono persa un po’ in giro. Devo dire che quando le velocità sono alte e c’è da lasciare andare gli sci sono a posto, però non sono riuscita a interpretare bene la prima parte. Era da Cortina che non facevo supergigante, un piazzamento del genere ci può stare“.

