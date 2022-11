Dominik Paris abbia avuto un inizio di stagione sfortunato in è terminata fra le reti per colpa di uno sci che si è sganciato sotto il piede sinistro durante un'inclinazione. Un vero peccato, soprattutto perché era in piena bagarre della vittoria, fino a quel momento a sette centesimi di ritardo dal È andata bene fino a lì. Non credevo di essere così veloce perché avevo fatto due piccoli errori, prendendo due buche. Non sono riuscito a tenere la linea esattamente come avevo in testa, ma ero veloce" il rammarico di Paris ai microfoni FISI dopo il ritiro. Nel dire chein Coppa del Mondo , si utilizza un eufemismo. Dopo aver mancato per un soffio la seconda manche del gigante d'apertura di Sölden , l'altoatesino era atteso per il primo weekend all'insegna della velocità in quel di Lake Louise. Ma la discesa del 33enne azzurro nella prima delle due gare in programma sulle montagne canadesisotto il piede sinistro durante un'inclinazione. Un vero peccato, soprattutto perché era in piena bagarre della vittoria, fino a quel momento a sette centesimi di ritardo dal vincitore Aleksander Aamodt Kilde . La sfortuna ha vanificato un possibile podio dell'azzurro in uno zero che potrebbe pesare per il resto della stagione nella classifica di specialità, dato che ora si trova costretto ad inseguire tutti i migliori. "" il rammarico di Paris ai microfoni FISI dopo il ritiro.

Non mi era mai successo di perdere uno sci in gara. Oggi vado via con uno zero, e mi dispiace, ma l'importante è che non sento male da nessuna parte.

Amarezza e spavento per Paris: la prima discesa finisce sulle reti!

La dinamica della caduta

Una volta raggiunto il rifugio, Dominik Paris ha provato a raccontare cosa è successo sempre ai canali federali: "Quando sono entrato nel Followay forse ero po’ leggero sul piede e ho avuto un impatto molto forte. Non so esattamente cosa è successo, so che in un attimo non c’era più lo sci. Non mi era mai successo di perdere uno sci in gara, ma oggi è successo. È un peccato". Per fortuna nessuna conseguenza per l'azzurro, che domani ci può riprovare in SuperG: "Oggi vado via con uno zero, e mi dispiace. Ma è fondamentale che sono solo scivolato e non sento male da nessuna parte. Questo è davvero importante".

Paris: "Seconda manche sfiorata, peccato. Ora testa alla velocità"

