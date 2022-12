Sofia Goggia ha vinto la seconda discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. La bergamasca ha replicato il successo ottenuto ieri sulle nevi canadesi, confermando la propria imbattibilità su questa pista (cinque sigilli consecutivi nel giro di due annate agonistiche). L’azzurra si è distinta nel corso di una gara al cardiopalma: per tre intermedi è stata subito alle spalle di Corinne Suter, poi ha operato il sorpasso per tre centesimi nel penultimo settore e nel finale velocissimo ha fatto la differenza in maniera perentoria.

Sofia Goggia ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto soddisfatta, dal Coach’s Corner in giù ho sciato esattamente come volevo, infilando le linee volute e ho preso le rampe in maniera perfetta. Sicuramente il vento mi ha dato fastidio in uscita dal piano, ma nel complesso ho condotto una gara molto più concreta rispetto a venerdì, disponevo di un set up vincente“.

L’azzurra ha poi proseguito nella sua analisi tecnica e si è proiettata verso l’atteso superG di domani: “Sono felice perché ho vinto due discese su due ed era l’obiettivo che mi ero posta, a pensarci bene sono praticamente due anni che indosso il pettorale rosso, credo sia una cosa incredibile. Adesso non c’è tempo per distrarsi, il focus deve andare obbligatoriamente sul supergigante”.

