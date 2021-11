Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2020/2021, Dominik Paris dopo la discesa: "Non vedevo niente in pista, ci riprovo in SuperG"

SCI ALPINO - Dominik Paris commenta la sua prima discesa della stagione: ammette di aver commesso qualche errore e di non essersi sentito in totale fiducia a causa della scarsa visibilità. Ma è pronto a riscattarsi questa sera in SuperG, sempre a Lake Louise.

00:00:34, un' ora fa