Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo - Occhio a Lara Gut a Lake Louise: già tre vittorie in Super G

LAKE LOUISE - Lara Gut-Behrami sarà una delle donne da battere nel Super G canadese: perchè è la campionessa del mondo in carica e detentrice della Coppa di disciplina, ma anche perchè ha già vinto tre volte in passato in questa specialità su queste nevi.

00:01:25, un' ora fa