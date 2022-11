gigante femminile in scena a Killington (Stati Uniti), dove faranno il loro esordio le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone, che hanno ottimi ricordi su questo pendio e sfideranno la padrona di casa e Dominik Paris, al primo confronto con i grandi interpreti della velocità: il detentore della coppa di specialità Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e Beat Feuz giusto per citarne alcuni. C’è anche il vincitore della sfera di cristallo Marco Odermatt, propenso a difendere la leadership della Il nuovo weekend di Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino parte con un giorno di ritardo. Il Circo Bianco approda in Nordamerica e l’Italia va a caccia dei primi podi. Si sogna con il, dove faranno il loro esordio le azzurre, che hanno ottimi ricordi su questo pendio e sfideranno la padrona di casa e dominatrice degli slalom d’apertura Mikaela Shiffrin. Una gara che promette spettacolo, come sanno sempre regalare le donne tra le porte larghe: tra le tante protagoniste presenti puntano alla vittoria Petra Vlhova, la campionessa olimpica Sara Hector e la detentrice della coppa di specialità Tessa Worley. A seguire il ritorno degli uomini-jet a Lake Louise (Canada), meteo permettendo, per il recupero della discesa annullata il giorno precedente e la prima gara a distanza di un mese dall’ opening di Sölden . Comincia per davvero la stagione di, al primo confronto con i grandi interpreti della velocità: il detentore della coppa di specialità Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e Beat Feuz giusto per citarne alcuni. C’è anche il vincitore della sfera di cristallo Marco Odermatt, propenso a difendere la leadership della classifica generale

Il menù del giorno: si parte dalle 16:00 con la prima manche del gigante femminile, seguita dalla seconda manche (ore 19:00) e infine dalla discesa maschile di Lake Louise alle 20:30. Tutto visibile live in tv sui canali Eurosport, mentre qui sotto potrete seguire la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

La discesa maschile di Lake Louise

La discesa maschile di Lake Louise

Discesa uomini

20:56 - Odermatt terzo!

Marco Odermatt a un passo dal miglior tempo! Eccezionale nel settore centrale, ma anche lui paga qualcosina (di fatale) da Kilde in fondo ed è terzo a 10 centesimi! Resiste Hemetsberger al secondo posto. Ora Paris...

20:53 - Kriechmayr lontano

Vincent Kriechmayr esce molto male dal cancelletto, scia alla grande nel settore iniziale ma nel tratto tecnico perde nuovamente terreno da Kilde. Chiude ottavo a 1.25. Lontanissimo.

20:49 - Mayer terzo

Matthias Mayer sul podio virtuale! Anche lui va in luce verde nel settore centrale, ma commette qualche sbavatura che gli fa perdere terreno in fondo. Va detto che nessuno, al momento, ha realizzato la gara perfetta.

20:47 - Hemetsberger bravissimo!

Sei centesimi! Questo il distacco da Kilde di Daniel Hemetsberger, in luce verde da metà gara all'ultimo intermedio! Il norvegese ha sudato freddo, l'austriaco paga una linea abbondante nel tratto tecnico. Ma che bravo.

20:44 - Cochran-Siegle terzo

Dressen si mette alle spalle Ryan Cochran-Siegle, che non può tenere il passo di Kilde e perde progressivamente, finendo a 1.12. Attendiamo i rivali di peso del norvegese.

20:42 - Kilde nettamente in testa

Alekansder Aamodt Kilde vola! Il norvegese fa la differenza nel tratto centrale e non alza più il piede dall'acceleratore, abbassando il tempo di Dressen di un secondo e due centesimi! Prova già da podio? Molto bravo!

20:38 - Ecco Dressen

Thomas Dressen rientra dopo l'infortunio e si piazza al comando provvisorio con 11 centesimi su Baumann. Bentornato! Perde molto nel tratto tecnico, ma nel finale dà la paga al compagno di squadra.

20:34 - Striedinger dietro

Otmar Striedinger paga 56 centesimi da Baumann, perdendo molto terreno nel settore centrale. La visibilità va e viene, serve anche essere fortunati nel trovare la finestra ideale.

20:32 - Baumann apre le danze

Romed Baumann chiude in 1:49.11, senza grosse sbavature. Vediamo subito se è stato anche veloce.

20:30 - Si parte!

20:27 - Gli italiani

Sono ben 9 gli italiani in gara: 13 Dominik Paris, 16 Matteo Marsaglia, 19 Christof Innerhofer, 30 Mattia Casse, 35 Guglielmo Bosca, 36 Nicolò Molteni, 56 Florian Schieder, 62 Giovanni Franzoni, 64 Matteo Franzoso.

20:25 - Tocca agli uomini! C'è la discesa di Lake Louise

Ci trasferiamo in Canada, dove sta per partire la discesa maschile di Lake Louise! Annullata ieri e spostata a oggi, non dovrebbero esserci problemi per il debutto degli uomini-jet!

Gut, trionfo gigante!

19:50 - Vince Gut-Behrami! Bassino super seconda!

Anche Sara Hector dietro a Bassino!! SECONDO POSTO PER MARTA, VINCE LARA GUT-BEHRAMI!! La svedese chiude a due decimi di ritardo, scalzando Vlhova fuori dal podio. Nona Brignone e undicesima Melesi.

Subito Bassino! Seconda al gigante inaugurale

19:48 - Mowinckel sfortunata, Bassino sale sul podio!

È PODIO PER MARTA BASSINO!!! Ruba una posizione anche su Mowinckel, che becca tantissimo vento in alto e paga un ritardo di poco più di sei decimi. Un distacco pesante, che la fa scivolare in 5ª posizione. Brignone è potenzialmente nona.

19:47 - Gut non sbaglia

Per 7 centesimi Lara Gut-Behrami resta davanti a Bassino! La differenza la fa la ticinese nei primi due settori, poi nel finale riesce ad accendere la luce verde per un soffio! Ora le migliori due: Mowinckel ed Hector.

19:45 - Vlhova è dietro!

Bassino guadagna la posizione su Vlhova! Ne manca una per il podio. Intanto la slovacca paga al traguardo 39 centesimi.

19:43 - Super Bassino!!

Grandissimo finale di Marta Bassino!!! Si gestisce nella parte alta, poi molla gli sci all'ultimo settore e rifila quasi mezzo secondo a Liensberger! È in corsa per il podio.

19:41 - Liensberger resta davanti a Worley!

Dura poco la leadership della vincitrice della Coppa del Mondo di gigante: Katharina Liensberger mantiene tutto il vantaggio e conquista un ottimo risultato, mal che vada sarà sesta. Ora tocca a Bassino.

19:39 - Worley batte Gasienica-Daniel per 6 centesimi

Tessa Worley deve sfruttare tutto il vantaggio (partiva con un bottino di 64 centesimi al cancelletto) per stare davanti alla polacca. Ora tocca alle migliori sei: Liensberger, Bassino, Vlhova, Gut, Mowinckel, Hector.

19:37 - 1ª Gasienica-Daniel, 2ª Brignone, 4ª Melesi, ora le migliori sette

Caduta anche Bucik, mentre Ricarda Haaser perde sette piazzamenti. Al comando c'è ancora Gasienica-Daniel, mentre Brignone sulla sua scia ha già recuperato quattro posizioni e ricava una top-10 sicura.

19:33 - Male ancora Shiffrin!!

Incredibile flop di Shiffrin in casa!! Perde tutto il vantaggio in due settori e taglia il traguardo a mezzo secondo di distanza dalla leader provvisoria. Sono altre quattro posizioni perse finora, la statunitense rischia di chiudere soltanto 14ª! Il gigante di Killington resta un tabù per lei, domani dovrà cambiare faccia in slalom.

19:31 - Fuori Direz!

Era una delle sorprese della prima manche (undicesima), ma Clara Direz approccia male le ultime porte e non riesce a stare dentro al tracciato a un passo dal traguardo. Ritiro che brucia per lei, mentre Brignone guadagna una posizione e Melesi stampa il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.

19:28 - Brignone subito dietro a Gasienica-Daniel!

Sul finale, che peccato! Una splendida manche di Brignone sul muro con un atteggiamento totalmente diverso rispetto a prima, ma interpreta male il finale e perde tutto quello che aveva incrementato, chiudendo alle spalle di Gasienica-Daniel per soli cinque centesimi. Potrebbe comunque scalare qualche posizione.

19:25 - Holdener sbaglia e perde tre posizioni

Wendy Holdener crolla nel settore finale e chiude con un passivo di 87 centesimi da Gasienica-Daniel, finendo dietro anche a Melesi e Robinson. Niente conferma dopo il magnifico podio in slalom di domenica scorsa.

19:22 - 1ª Gasienica-Daniel, 2ª Melesi, 3ª Robinson

Gasienica-Daniel resta al comando quando devono scendere ancora le migliori quindici della prima manche. È ancora alle sue spalle Roberta Melesi, che finora ha fatto segnare il miglior parziale e va verso il miglior risultato in carriera in gigante. Tra poco è il momento di Brignone.

19:19 - Gisin ancora in affanno

Proseguono le difficoltà di Michelle Gisin iin questo inizio di stagione: chiude con un distacco enorme da Gasienica-Daniel e terzultima provvisoria. Melesi è già salita a +10 posizioni, entra di sicuro tra le venti.

19:16 - Gasienica-Daniel passa davanti a Melesi

Perde qualcosa per due terzi della gara, ma la polacca resta davanti per 35 centesimi a Roberta Melesi. Si ferma la rincorsa dell'azzurra, che finora ha guadagnato otto caselle.

19:14 - Melesi continua a guadagnare posizioni

Resta ancora leader della gara Roberta Melesi quando sono scese le prime dieci della seconda manche. Alle sue spalle c'è Alice Robinson a 19 centesimi e poi Lara Colturi, che a sua volta ha già conquistato quattro posizioni.

19:05 - Colturi alle spalle di Melesi

Debutto da ricordare in gigante in Coppa del Mondo per Lara Colturi. La figlia d'arte che gareggia per l'Albania chiude a 63 centesimi di ritardo da Melesi, ma dimostra un grandissimo potenziale per essere una classe 2006. Primi punti per lei nel Circo Bianco.

Colturi ce la fa! Si qualifica alla seconda manche col 58

19:03 - Melesi resta davanti!

Bravissima Roberta Melesi! Oltre un secondo più veloce dell'elvetica e primi punti della stagione. Vediamo se riuscirà a scalare la classifica, l'interpretazione è stata buona.

19:01 - Si parte con Camille Rast

Manche più veloce rispetto alla precedente. Camille Rast è la prima a transitare sul traguardo nella seconda manche senza gravi errori, occhio alla possibile rimnta. Ora Roberta Melesi.

18:56 - Rimane la partenza abbassata

Ricordiamo che si scende con partenza abbassata causa vento dalla prima manche. La tracciatura è dell'austriaco Grabner.

18:50 - Le azzurre qualificate

Tre azzurre su quattro qualificate in seconda manche. La prima all'opera è Roberta Melesi, al momento 29ª; a seguire vedremo Brignone (13ª dopo la prima manche) e Bassino (5ª). Segnaliamo anche Lara Colturi - che corre per la nazionale albanese - qualificata col 27° crono al suo primo gigante in Coppa del Mondo.

18:45 - Tutto pronto per la seconda manche

Tutto di nuovo pronto a Killington! Mancano quindici minuti al via della seconda manche del gigante femminile. Sara Hector davanti a tutte a metà gara, Marta Bassino è a due posizioni dal podio, mentre Federica Brignone va a caccia della rimonta così come Shiffrin.

Hector è sempre un fulmine

18:00 - Confermata la discesa maschile

Appuntamento alle ore 19:00 alla seconda manche del gigante femminile di Killington. Intanto, però, buone notizie da Lake Louise: la discesa è confermata.

17:30 - Termina la prima manche

Il passaggio in seconda manche della 16enne di nazionalità albanese Lara Colturi e dell'azzurra Roberta Melesi sono le ultime notizie di rilievo della prima manche del gigante femminile a Killington. Si chiude la prima metà con Sara Hector davanti a tutte, Bassino in lizza per il podio e Shiffrin e Brignone che dovranno cercare di far saltare il banco rispettivamente dalla 10ª e 13ª posizione.

Colturi ce la fa! Si qualifica alla seconda manche col 58

17:04 - Melesi lotta per entrare in seconda manche, Brignone perde una posizione

Exploit di Clara Direz col pettorale numero 35: la francese chiude alle spalle di Mikaela Shiffrin, all'undicesimo posto. Brignone perde un'altra posizione ed è tredicesima. Roberta Melesi taglia il traguardo con un ritardo di 2"62: per il momento è 27ª, potrebbe superare il taglio.

16:54 - Prime 30 al traguardo: Hector al 1° posto, Bassino 5ª, Brignone 12ª

Non cambia la situazione nella parte alta della classifica. Questa quindi la top-10 della prima manche: Hector, Mowinckel, Gut-Behrami, Vlhova, Bassino (5ª a +0"59), Liensberger, Worley, Haaser, Bucik e solo decima la leader della generale Mikaela Shiffrin. Brignone resta in dodicesima posizione a +1"59.

Bassino non male: è quinta dopo la prima manche

16:38 - Haaser e Bucik si difendono

Buone manche di Haaser e Bucik, che si insediano virtualmente in top-10. Perde altre due posizioni Federica Brignone, che scende così al 12° posto. Servirà una grandissima rimonta in seconda manche per la valdostana.

16:30 - Liensberger dietro a Bassino

Katharina Liensberger chiude il gruppo di atlete sotto al secondo, per ora. È sesta l'austriaca a 0"94 di ritardo, staccata di 35 centesimi da Marta Bassino che la precede. Brignone scivola 10ª.

16:27 - 1ª Hector, 2ª Mowinckel, 3ª Gut-Behrami dopo le prime 15

Tanta fatica per le ultime scese, dovuta probabilmente anche al vento che è aumentato negli ultimi minuti. Il podio della prima manche sembra ormai definito: Hector comanda con 38 centesimi di vantaggio su Mowinckel e 43 centesimi di vantaggio su Gut-Behrami. Le azzurre: quinta Bassino (+0"59) con buone possibilità di battagliare per la top-3, nona invece Brignone (+1"59).

Hector è sempre un fulmine

16:21 - Gisin molto lenta

Un inizio stagione molto difficile per Michelle Gisin: fuori ritmo per tutta la discesa, chiude a +1"76 alle spalle di Brignone.

16:16 - Brutta caduta di Frasse Sombet

La francese Coralie Frasse Sombet va in rotazione e sbatte con la schiena contro una porta. Una brutta caduta, ma per fortuna si rialza in piedi.

16:15 - Gut-Behrami terza!

Buonissima prima manche anche di Lara Gut-Behrami! È lei la sorpresa fino a questo momento: terza a 43 centesimi da Hector, scalza Vlhova e Bassino rispettivamente in quarta e quinta posizione. Brignone resta ancora in coda alla classifica a +1"59.

16:11 - Worley lontana come Shiffrin

Delude anche Tessa Worley, dietro di 1"19 e al quinto posto provvisorio. Resta comunque davanti a Shiffrin e Brignone.

16:10 - Hector vola in testa!

Prima manche strepitosa di Sara Hector! Fa la differenza nella parte alta, più angolata, per poi difendersi nel finale e fermare il cronometro con 38 centesimi di vantaggio su Mowinckel. Dimostra di essere in gran forma la campionessa olimpica.

16:08 - Shiffrin dietro di quasi un secondo!

Shiffrin in difficoltà a sorpresa! Soffre la tracciatura troppo angolata e non riesce a portare velocità: chiude a 98 centesimi di ritardo da Mowinckel, dovrà recuperare ben nove decimi da Vlhova nella seconda manche.

16:06 - Bassino terza!

Terzo posto provvisorio per Marta Bassino a 21 centesimi di distacco da Mowinckel. La migliore nel primo settore, ma paga un'inclinazione nel tratto centrale, dove ha rischiato di perdere ritmo.

Bassino: "Preparazione top, a Sölden concentrata solo su di me"

16:04 - Mowinckel al comando!

Mowinckel taglia il traguardo con 8 centesimi di vantaggio su Vlhova! Primi due settori ottimi per la norvegese, che si difende nel finale.

16:03 - Vlhova nettamente davanti

Più tempismo sulle porte per Vlhova, meglio rispetto a Brignone in tutti i settori. La slovacca passa al comando provvisorio e rifila 1"13 di distacco all'azzurra.

16:01 - Brignone al traguardo

Tempo di 53"88 per Federica Brignone. Manche influenzata da qualche raffica di vento, vedremo se è riuscita ad essere veloce quanto le avversarie che scenderanno dopo di lei.

15:57 - L'ordine di partenza

Come detto sarà Federica Brignone la prima a scendere, seguita da Petra Vlhova. Una curiosità: dovevano essere le prime due anche a Sölden. Pettorale 5 per Shiffrin - che qui ha vinto cinque volte ma solo in slalom - poi Hector e la vincitrice della coppa di specialità Worley. Tracciatura italiana in questa prima manche: disegno di Davide Simoncelli, tecnico di Marta Bassino. Vedremo se favorirà le italiane.

Spettacolo Killington, Shiffrin e le italiane sempre protagoniste

15:54 - I precedenti sorridono alle azzurre

Si torna a disputare un gigante a Killington a tre anni di distanza dall'ultima volta, dopo l'assenza nel 2020 per Covid e la cancellazione nel 2021 a gara in corso. Nell'ultimo gigante svolto nella località del Vermont arrivò il primo trionfo di Bassino per una doppietta italiana con Brignone seconda, nel 2018 vinse Federica. In tutti e quattro i precedenti, l'Italia è sempre salita sul podio. Si riconfermeranno?

15:50 - Esordio stagionale per Brignone e Bassino

Un esordio posticipato per le gigantiste, dato che a Sölden si è potuta disputare soltanto la prova maschile tra le porte larghe. Debutto stagionale quindi per Federica Brignone e Marta Bassino. La valdostana, vicecampionessa olimpica, aprirà le danze della prima manche, mentre la piemontese parte col pettorale numero 4. Contingente azzurro completato da altre due atlete, Roberta Melesi (37) e Karoline Pichler (60).

Brignone: "Pechino è nel mio cuore. Quest'anno mi piace Méribel"

15:45 - Tra poco via al gigante femminile, ma con partenza abbassata

Amiche ed amici di Eurosport, un saluto e benvenuti! Una nuova giornata all'insegna dello sci alpino, con la Coppa del Mondo 2022/2023 che sbarca in Nordamerica. Tra un quarto d'ora comincia la prima manche del gigante femminile a Killington. Il cancelletto di partenza è stato abbassato causa vento, assisteremo quindi a una prova molto breve, attorno ai 50 secondi. Mikaela Shiffrin calerà il tris davanti al proprio pubblico?

