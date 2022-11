Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23, Lake Louise (Canada), dove sono in programma una discesa e due Super G. L'occasione buona per rivedere all'opera gli uomini-jet del circo bianco, tra cui il nostro Dominik Paris. L'azzurro va ancora a caccia di successi, ma sulla sua strada troverà grossi calibri. Beat Feuz, Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e lo stesso Marco Odermatt su tutti. È passato un mese dall'unica gara disputata nel calendario maschile della il gigante di Sölden vinto da Marco Odermatt . La stagione può finalmente ripartire e lo fa da(Canada), dove sono in programma una discesa e due Super G. L'occasione buona per rivedere all'opera gli uomini-jet del circo bianco, tra cui il nostro. L'azzurro va ancora a caccia di successi, ma sulla sua strada troverà grossi calibri.e lo stessosu tutti.

Ad

Paris imbattibile a Bormio! Le 6 sei meraviglie dell'azzurro

Killington, VT La Coppa sbarca a Killington: il programma, debuttano Brignone e Bassino 5 ORE FA

Quando sono le gare di Lake Louise

venerdì 25 novembre - discesa (alle 20:30*)

sabato 26 novembre - Super G (alle 20:30*)

domenica 27 novembre - Super G (alle 20:30*)

*orari italiani

Shiffrin in lacrime dopo la vittoria in slalom

Dove seguire le gare di Lake Louise in tv e streaming

Le gare tecniche di Lake Louise verranno trasmesse in diretta sui canali lineari di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ ( qui l'offerta ). Le gare saranno commentate da Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione la gara sui canali lineari di Eurosport. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

I convocati dell'Italia

Questi sono i convocati azzurri per le gare veloci di Lake Louise: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Matteo Franzoso, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi. In discesa potranno essere schierati otto uomini, in Super G sette.

Shiffrin sbaglia, Vlhova di più: rimonta e record per Mikaela

Sci Alpino ⛷ Shiffrin parte in quinta: è tornata la cannibale? 12 ORE FA