Grazie alla vittoria della Coppa del mondo generale di sci alpino nel 2020, Federica Brignone (prima donna italiana a centrare l'impresa) ha ottenuto la nomination nella categoria Laureus World Sportswoman of the Year Award (sportiva dell'anno) della 22esima edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport. I candidati sono stati selezionati dopo una votazione effettuata dai rappresentanti dei media a livello internazionale. "Sono molto onorata di essere stata nominata dai media di tutto il mondo per questo prestigioso premio - il commento di Federica Brignone -. È stato un anno importante non solo per me, ma anche per tutto lo sci italiano".