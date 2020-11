La nazionale femminile di sci alpino si è allenata sul Diavolezza ed è pronta a partire per Lech , dove domani è in programma il primo ed unico parallelo della stagione di Coppa del Mondo. Un appuntamento che vedrà protagoniste Federica Brignone, Marta Bassino , Sofia Goggia , Martina Peterlini, Nicol Delago, Roberta Melesi e Lara Della Mea, che cercheranno di superare prima di tutto la fase di qualificazione di domani mattina.

Queste le parole di Federica Brignone dal sito della FISI: “Sono stati due giorni di buon allenamento specifico, ma non ci sono state sfide one-to-one, come invece sarà in gara. Troppo rischioso durante l’allenamento, perché capita spesso di uscire e quindi è meglio evitare”.