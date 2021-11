IL PARALLELO FEMMINILE DI LECH ON DEMAND

Premium Sci alpino Lech/Zürs | Paralello donne 01:29:09 Replica

Ad

Prima gioia in Coppa per Slokar: rivivi la finale con Stjernesund

Lech Prima gioia in Coppa per Slokar: rivivi la finale con Stjernesund UN' ORA FA

18:14 - Vince Slokar!

Magnifica Andreja Slokar! Partiva indietro, ma rimonta, battaglia e vince al photofinish su Stjernesund, che finora non aveva perso nemmeno un round. Prima vittoria in carriera per la slovena, che riporta la sua nazione sul gradino più alto del podio per la prima volta dal 2018. La Norvegia occupa il resto del podio con Thea Stjernesund e Kristin Lysdahl. Quarta Marta Bassino, unica italiana in gara.

Bassino-Lysdahl, che sfida per il podio: la spunta la norvegese

18:13 - Bassino quarta, beffata da Lysdahl

Un podio soltanto accarezzato per Marta Bassino. La norvegese Lysdahl recupera tutto lo svantaggio sul tratto in piano e le strappa il terzo posto per un solo decimo. Per l'azzurra una posizione meglio rispetto all'anno scorso.

18:10 - Hector quinta

Sara Hector vince la battaglia per il quinto posto. Ora però tutti concentrati sulle due gare che assegnano il podio: prima Bassino contro Lysdahl per il terzo piazzamento, poi Stjernesund contro Slokar per la vittoria

18:07 - Stjernesund vince il primo round

Ancora imbattuta Thea Louise Stjernesund! La norvegese supera anche Slokar nella prima manche della big final. Ma solo 12 centesimi le separano nel round decisivo.

18:04 - Bassino in vantaggio per la prima volta

Marta Bassino fa sua la prima manche della small final, davanti a Lysdahl di 35 centesimi. Un vantaggio da gestire per ottenere il primo podio della stagione.

Ora attenzione alla big final. Chi vincerà diventerà la nuova leader di Coppa del Mondo.

Shiffrin incontenibile: vince il gigante di Sölden

17:57 - Stjernesund-Slokar sarà la finale per il primo posto

Sarà Norvegia contro Slovenia la big final. Thea Stjernesund e Andreja Slokar, le più veloci delle qualificazioni, vincono le semifinali e si giocheranno la loro prima vittoria in Coppa del Mondo. Per entrambe è già sicuramente il miglior risultato individuale della carriera, dato che non sono mai salite sul podio.

Anche Lysdahl, l'avversaria di Bassino nella finale per il terzo posto, non è mai arrivata tra le prime tre in Coppa del Mondo.

17:55 - Bassino va alla small final

Niente rimonta stavolta per Marta Bassino, che perde la semifinale per 63 centesimi su Stjernesund. Ma la campionessa iridata può ancora salire sul gradino più basso del podio.

17:50 - Le norvegesi in vantaggio

Dopo Stjernesund, anche Lysdahl vince la prima manche delle semifinali, tagliando il traguardo 17 centesimi prima di Andreja Slokar. Sarà una finale tutta norge?

17:45 - Bassino cade

Gran peccato nella prima semifinale: Marta Bassino scivola e finisce fuori pista. Partirà nella seconda manche con un ritardo di mezzo secondo su Stjernesund, che fin qua non ha ancora perso una run.

17:37 - I risultati dei quarti

Passano il turno anche Lysdahl e Slokar, che si affronteranno in semifinale. Dall'altra parte c'è Marta Bassino contro Stjernesund per assicurarsi il podio.

Ora Monsen, Duerr, Robnik ed Hector si giocheranno i piazzamenti dalla quinta all'ottava posizione

Pinturault, che sfida col Kristoffersen: il parallelo è del francese

17:33 - è semifinale per Bassino!

Ancora rimonta per Marta Bassino. Partiva 4 centesimi in ritardo rispetto a Duerr, ma fa tanta velocità sul cambio di pendio e vince nettamente i quarti di finale (+0"37 alla tedesca).

17:31 - Stjernesund prima semifinalista

La norvegese Stjernesund mantiene il vantaggio della prima manche ed è la prima a qualificarsi tra le migliori quattro.

17:30 - Robnik ed Hector a rischio

Lysdahl e Slokar vincono la prima manche con un distacco di oltre due decimi. Un buon vantaggio, ma non troppo rassicurante.

17:26 - Bassino ancora in ritardo nella prima manche

Marta Bassino paga qualcosa di troppo nelle prime porte e chiude la prima metà del quarto di finale 4 centesimi dietro a Duerr. Un distacco quasi inesistente.

La prima manche del derby norvegese tra Stjernesund e Monsen invece va alla prima per 15 centesimi.

17:22 - Finiscono gli ottavi

Passano il turno tutte le migliori otto delle qualificazioni. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: Stjernesund contro Moensen, Bassino contro Duerr, Lysdahl contro Robnik ed Hector contro Slokar.

Fuori a sorpresa Gut e Liensberger, oltre a Kasper, Ellenberger, Gasienica-Daniel, Brunner, Moerzinger e Frasse Sombet.

17:19 - Out anche la campionessa del mondo Liensberger

Fuori pista anche per un'altra delle favorite alla vigilia, l'oro iridato (ex-aequo con Bassino) Katharina Liensberger. Passa il turno Sara Hector, quarta l'anno scorso qui a Lech

17:14 - Bassino ce la fa e va ai quarti!

Grande Marta Bassino che rimonta lo svantaggio della prima manche su Ellenberger e va ai quarti di finale, dove affronterà Lena Duerr (che ha battuto Gasienica-Daniel).

Bassino d'oro! Ecco come l'azzurra ha vinto il parallelo

17:12 - Fuori a sorpresa Lara Gut!

Primo colpo di scena del parallelo di Lech! Lara Gut sbaglia e finisce fuori pista, uscendo agli ottavi di finale. Occasione sprecata per l'elvetica, che doveva guadagnare tanti punte sulle altre big assenti

17:10 - Prime manche equilibrate

Bella sfida tra Liensberger ed Hector, con l'austriaca che si porta avanti di 3 centesimi. Nell'ultima prima manche degli ottavi solo 2 centesimi separano Frasse Sombet da Slokar

17:07 - Tre vittorie sulla pista rossa

Duerr, Lysdahl e Robnik vincono la prima manche rispettivamente contro Gasienica-Daniel, Brunner e Moerzinger. Entrambe partivano dal tracciato rosso perché più veloci delle avversarie nelle qualificazioni

17:03 - Bassino perde il primo round

Un'incertezza a metà tracciato costa caro a Marta Bassino, che perde la prima manche contro Andrea Ellenberger. 14 centesimi il ritardo dell'azzurra, si può rimontare.

17:01 - Gut indietro

Super prima manche della norvegese Marte Monsen, che rifila 27 centesimi a Lara Gut-Behrami.

16:58 - BASSINO UNICA AZZURRA

L'unica azzurra capace di qualificarsi al parallelo è stata Marta Bassino col quinto miglior tempo. Per lei sarà il primo parallelo da campionessa in carica

16:55 - LE GRANDI ASSENTI

Sarà una gara caratterizzata soprattutto dai tanti forfait. Numerose big hanno deciso di non prendere parte al parallelo di Lech, tra cui la vincitrice di Sölden e leader provvisoria della generale Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Federica Brignone, Tessa Worley, Michelle Gisin e Wendy Holdener.

16:50 - TUTTE LE GARE DI COPPA DEL MONDO SU DISCOVERY + ED EUROSPORT

Il parallelo di Lech e tutta la stagione dello sci alpino sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

16:45 - BENVENUTI!

Buon pomeriggio amici di Eurosport e benvenuti a Lech, dove sta per disputarsi l'unica gara di parallelo di questa stagione di sci alpino

Lech Bassino-Lysdahl, che sfida per il podio: la spunta la norvegese UN' ORA FA