Grande Marta Bassino che rimonta lo svantaggio della prima manche su Ellenberger e va ai quarti di finale, dove affronterà Lena Duerr (che ha battuto Gasienica-Daniel).

Primo colpo di scena del parallelo di Lech! Lara Gut sbaglia e finisce fuori pista, uscendo agli ottavi di finale. Occasione sprecata per l'elvetica, che doveva guadagnare tanti punte sulle altre big assenti

Bella sfida tra Liensberger ed Hector, con l'austriaca che si porta avanti di 3 centesimi. Nell'ultima prima manche degli ottavi solo 2 centesimi separano Frasse Sombet da Slokar

Duerr, Lysdahl e Robnik vincono la prima manche rispettivamente contro Gasienica-Daniel, Brunner e Moerzinger. Entrambe partivano dal tracciato rosso perché più veloci delle avversarie nelle qualificazioni

Un'incertezza a metà tracciato costa caro a Marta Bassino, che perde la prima manche contro Andrea Ellenberger. 14 centesimi il ritardo dell'azzurra, si può rimontare.

Super prima manche della norvegese Marte Monsen, che rifila 27 centesimi a Lara Gut-Behrami.

L'unica azzurra capace di qualificarsi al parallelo è stata Marta Bassino col quinto miglior tempo. Per lei sarà il primo parallelo da campionessa in carica

Sarà una gara caratterizzata soprattutto dai tanti forfait. Numerose big hanno deciso di non prendere parte al parallelo di Lech, tra cui la vincitrice di Sölden e leader provvisoria della generale Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Federica Brignone, Tessa Worley, Michelle Gisin e Wendy Holdener.

Il parallelo di Lech e tutta la stagione dello sci alpino sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.