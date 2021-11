IL PARALLELO MASCHILE DI LECH ON DEMAND

Premium Sci alpino Lech/Zürs | Paralello uomini 15:50-17:30 Live

Ad

17:01 - Finale tutta austriaca

Lech Vinatzer fuori agli ottavi del parallelo 34 MINUTI FA

Altra incredibile rimonta di Christian Hirschbuehl che, forse avvantaggiato dal tracciato rosso più veloce, batte Kristoffersen nonostante il mezzo secondo di passivo e vola nella big final insieme al connazionale Dominik Raschner. Niente seconda finale consecutiva per il norvegese

16:59 - Raschner primo finalista

Raschner è il primo ad accedere alla big final. Rischia di subire la rimonta di McGrath fino ad arrivare appaiati alle ultime porte, quando il norvegese scivola.

16:56 - La battaglia per i piazzamenti

Adrian Pertl e Trevor Philp accedono alla finale per il quinto posto, che mette in palio punti importanti in ottica classifica generale

16:52 - Massimo vantaggio anche per Kristoffersen

Anche Kristoffersen è velocissimo sulla pista rossa, guadagnando subito il massimo vantaggio possibile (50 centesimi) in vista del secondo round contro Hirschbuehl. È già duello a distanza tra il norvegese e Raschner?

16:50 - Raschner si prende subito mezzo secondo di vantaggio

Senza storia la prima delle due semifinali. Dominik Raschner ancora impeccabile, mentre McGrath sbaglia sin dalle prime porte e partirà nella seconda manche con 50 centesimi di ritardo.

16:40 - Ecco le semifinali

Sarà Austria contro Norvegia in entrambe le semifinali: Raschner contro McGrath e Hischbuehl contro Kristoffersen. Sicuramente vedremo almeno un austriaco e almeno un norvegese sul podio.

Vinatzer fuori agli ottavi del parallelo

16:39 - Semifinale per Kristoffersen

Henrik Kristoffersen vince il duello contro Read nonostante qualche sbavatura nel tratto iniziale.

16:34 - Sarà Raschner contro McGrath la prima semifinale

Un'altra caduta regala il passaggio del turno a Dominik Raschner, mentre l'altro austriaco Pertl viene rimontato da un super McGrath.

16:30 - Kristoffersen in scioltezza

Kristoffersen batte Read nella prima manche con 22 centesimi di vantaggio. Nell'ultimo quarto vince Philp su Hirschbuehl per 26 centesimi. Hanno vinto tutti sulla pista rossa finora in questi quarti di finale.

16:28 - Attenzione agli austriaci

Dopo Dominik Raschner, anche Adrian Pertl conquista la prima manche contro McGrath con quasi tre decimi di vantaggio. Potrebbe verificarsi uno scenario con un austriaco certo di salire sul podio.

Prima gioia in Coppa per Slokar: rivivi la finale con Stjernesund

16:25 - Iniziano i quarti di finale

Raschner subito in vantaggio contro Hadalin dopo la prima sfida.

Ora Pertl contro McGrath, Kristoffersen contro Read, Philp contro Hirschbuehl.

16:23 - Gran rimonta di Hirschbuehl

Gli ottavi di finale si concludono con un colpo di scena: fuori Zan Kranjec per mano dell'austriaco Hirschbuehl. Lo sloveno aveva lasciato ottime impressioni nella prima manche, invece si fa sorprendere.

16:19 - Che peccato Vinatzer!

Fuori agli ottavi Alex Vinatzer, ma che bella battaglia con Read. Recupera lo svantaggio ma finisce largo anche lui nel tratto finale. L'azzurro è pari al canadese, ma passa il secondo per il miglior tempo delle qualificazioni.

16:17 - Avanzano i norvegesi

McGrath vince col brivido su Sarrazin, fatali al francese le ultime due porte. Va ai quarti anche Kristoffersen per soli 2 centesimi.

16:13 - Fuori due tedeschi

Rimonta di Hadalin sul tedesco Rauchfuss mentre Pertl batte Schmid quasi al photofinish.

16:11 - Raschner primo ai quarti

Reazione d'orgoglio di Marchant che recupera ma sbaglia. Il vincitore delle qualificazioni Dominik Raschner vola ai quarti con facilità.

16:09 - Vincono tutti sulla rossa tranne Strasser

Le "teste di serie", o meglio gli otto più veloci delle qualificazioni che partivano dalla corsia rossa, vincono tutte a differenza di Linus Strasser, che comunque chiude quasi appaiato a Philp (+0.02).

16:06 - Vinatzer in ritardo

Alex Vinatzer paga qualcosa nel tratto centrale, recupera sul cambio di pendio ma chiude a 19 centesimi di ritardo da Read. Si può rimontare nella seconda manche

16:05 - Buona prima manche di Kristoffersen

Henrik Kristoffersen, secondo l'anno scorso qui a Lech, parte forte vincendo la prima manche per 38 centesimi su Brennsteiner. Ora Vinatzer

16:03 - Schmid in forte svantaggio

Il tedesco Alexander Schmid, uno degli specialisti di questa disciplina, perde il primo confronto con Pertl uscendo fuori pista. Partirà con mezzo secondo di ritardo nella manche decisiva.

16:00 - Subito Raschner

Raschner conferma di trovarsi a proprio agio su questa pista, battendo nettamente il belga Marchant nella prima manche

15:55 - Gli accoppiamenti degli ottavi

Questi i primi scontri diretti. Vinatzer affronta subito il canadese Erik Read

1 RASCHNER Dominik AUT – 16 MARCHANT Armand BEL

8 RAUCHFUSS Julian GER – 9 HADALIN Stefan SLO

5 PERTL Adrian AUT – 12 SCHMID Alexander GER

4 MCGRATH Atle Lie NOR – 13 SARRAZIN Cyprien FRA

3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR – 14 BRENNSTEINER Stefan AUT

6 READ Erik CAN – 11 VINATZER Alex ITA

7 STRASSER Linus GER – 10 PHILP Trevor CAN

2 KRANJEC Zan SLO – 15 HIRSCHBUEHL Christian AUT

Pinturault, che sfida col Kristoffersen: il parallelo è del francese

15:50 - Vinatzer l'unico azzurro in gara

Alexis Pinturault, vincitore l'anno scorso e oggi con l'obiettivo di fare punti in ottica generale, ha inforcato alla terzultima porta ed è stato così escluso tra i migliori 16, tornando a casa con un pesantissimo "zero". Il più veloce è stato l'austriaco Dominik Raschner, mentre tra gli italiani l'unico qualificato è Alex Vinatzer con l'11° tempo. Ci sono stati diversi colpi di scena durante le qualificazioni della mattinata!, vincitore l'anno scorso e oggi con l'obiettivo di fare punti in ottica generale, ha inforcato alla terzultima porta ed è stato così, tornando a casa con un pesantissimo "zero". Il più veloce è stato l'austriaco Dominik Raschner, mentre tra gli italiani l'unico qualificato è Alex Vinatzer con l'11° tempo.

15:44 - Tanti assenti anche oggi

Il vincitore dell'opening di Sölden e leader della generale Marco Odermatt, Loic Meillard, Aleksander Aamodt Kilde, Manuel Feller... sono solo alcuni dei numerosi atleti che hanno deciso di non prendere parte al parallelo di oggi per preservarsi in vista delle prossime gare. Sarà una gara molto incerta ed è possibile che il vincitore di oggi diventi nuovo leader della classifica generale per due settimane circa, come è accaduto ieri.

15:39 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Discovery+ e Eurosport

Il parallelo di Lech, così come tutte le altre gare della stagione di sci alpino, sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

15:35 - A breve il parallelo maschile di Lech

Buon pomeriggio amici di Eurosport e benvenuti a Lech, dove tra pochi minuti prenderà il via il parallelo maschile dopo che ieri abbiamo assistito ad una spettacolare gara tra le donne.

Lech Vinatzer unico italiano qualificato nel parallelo 4 ORE FA